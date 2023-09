Horacio Rivas no da más de emoción por lienzo de Universidad de Chile: "Mi hijo lo vio primero, es un orgulllo gigante"

El Superclásico marcó la vuelta de los hinchas de Universidad de Chile a las gradas luego de un largo castigo que le impidió a los azules por varias fechas estar sin su fiel público.

Como era de esperar, el recibimiento para los azules estuvo lleno de humos azules y rojos y con la gente alentando. Justo en ese momento en la tribuna andes del recinto de Plaza Chacabuco se desplegó un lienzo donde aparecían jugadores de todas las épocas, uno de ellos Horacio Rivas.

El Cara de Pato conversa con Bolavip que sintió al verse en el estandarte azul. “Un orgullo gigante y un agradecimiento grande también, creo que la relación que he tenido con los hinchas siempre ha sido de mucho contacto”, asegura.

Rivas está realmente emocionado y no para de reiterar “los agradecimientos porque me pusieron en un sitial privilegiado, donde muchos otros compañeros perfectamente pudieron estar, y pucha que la hinchada del club te ponga en un monumento tan importante me llena de orgullo”.

Horacio Rivas agrade a los hinchas de la U

El ex defensor cuenta que “el sábado fui con mi hijo, y él fue el primero que lo vio, e incluso mi nieto de cinco años también se dio cuenta y decía ‘el abu, el abu’, vivir esa experiencia es única”.

Para el final Horacio Rivas destaca que muchos de los que estaban en el sector norte del Santa Laura, ni lo vieron jugar, por eso no se cansa de dar las gracias. “Les agradezco infinitamente a esos muchachos”, cerró.

¿Cuál fue el resultado del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

Universidad de Chile y Colo Colo igualaron a un tanto en el Estadio Santa Laura. Los goles fueron anotados por Ignacio Tapia para los azules y Leandro Benegas para los albos’