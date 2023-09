Universidad de Chile está pasando un complejo momento deportivo en la Primera División. Desde julio que no gana, suma 8 partidos sin ganar y la dirigencia de Azul Azul aún saca el habla por la situación de Mauricio Pellegrino que continúa como estratega de la institución.

Uno que no se guarda nada en su análisis directo es Igor Ochoa. El comentarista de la Radio Cooperativa fue claro en sus conceptos sobre la situación que vive Pellegrino y, además, repasa la gestión de la concesionaria azul.

“Los dirigentes, en esta displicencia sistemática que tienen, seguirá operando igual (…) Lo mínimo que se le puede pedir a esta dirigencia es que de alguna manera reflexionen, pero el que calla otorga y Pellegrino les tiró un fardo directo a ellos con sus palabras. Habrá que ver como seguirá la historia, que quieren ellos y está claro que con esta campaña cada partido es un desafío, es un riesgo y después nadie sabe qué pasará”, comentó Ochoa en Al Aire Libre.

Ochoa también tuvo palabras directas para Pellegrino, quien con todo lo que tiene ni siquiera es capaz de cumplir la gran meta impuesta por Azul Azul, que es estar en zona de torneos internacionales.

“No es que la U esté compitiendo en un torneo de una gran organización, de dirigentes lúcidos y con las mejores condiciones. Es lógico, se le piden condiciones de un equipo grande y acá se le pide un estándar mínimo que es que sea séptimo. No es una petición muy difícil ni específica y ni siquiera está llegando a eso”, agregó el comunicador.

Mauricio Pellegrino está en la cornisa en la U (Photosport)

No entienden nada

Ochoa también reclama en sus palabras o no entiende el por qué deja fuera a jugadores como Cristián Palacios, quien no es del gusto de Pellegrino pese a sus 5 goles en la temporada.

“Hay jugadores que están en el club y no son ni citados. Palacios es del club, se hizo una inversión y no le da para ser ni citado… ¿Y el nivel de los otros delanteros? (…) Los dirigentes si se hacen los lesos y miran para la montaña como le gusta no se dan cuenta que también les están pegando“, terminó Ochoa.

¿Hace cuantos partidos que la U no gana en Primera División?

La Universidad de Chile hace 8 partidos que no sabe de victorias en la Primera División. La última victoria fue en julio pasado ante Huachipato. De ahí en adelante, los azules registran 7 caídas y un empate con Mauricio Pellegrino en la banca.