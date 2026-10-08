José ‘Pepe’ Ormazábal destruye a estos dos jugadores en la U. de Chile: “No tienen nivel para estar en la U”

El reconocido relator azul, José Pepe Ormazábal le cayó con todo a estos dos jugadores de la Universidad de Chile.

Universidad de Chile sufrió un duro golpe en lo que fue el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Chile, en donde el conjunto ‘Laico’ cayó por 2-0 ante Deportes Antofagasta y se complica en su objetivo de avanzar a las semifinales del torneo.

Tras lo que fue este duelo, el reconocido relator José ‘Pepe’ Ormazábal conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que dejó este partido, en la que recriminó lo que fue el planteamiento del equipo de Fernando Gago.

“Marcoleta hizo aterrizar a Gago, le ganó la pulseada desde la banca de punta a punta, con un equipo inferior a la U. en los 90 minutos desnudó todas las falencias de la banca técnica de la U, que con un plantel muy superior fue muy inferior a lo largo de los 90 minutos”, parte señalando Ormazábal.

Agregando a esto, el ‘Pepe’ focalizó lo que fue este bajo partido de la Universidad de Chile en dos jugadores: Juan Martín Lucero y Javier Altamirano, con quien ya perdió completamente la paciencia por el bajo rendimiento de ambos jugadores dentro del equipo.

Altamirano recibe críticas en la U | Foto: Photospot

“Esto para la U sería un gran fracaso, si la U no pasa esta llave ante un equipo de la Primera B, es un rotundo fracaso. No tienen nivel para estar en la U y lo he dicho muchas veces, Altamirano y Lucero, pésimo rendimiento de estos jugadores, la hinchada de la U no se merece tener a estos jugadores en la cancha, realmente una lágrima”, explicó.

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Finalizando, Ormazábal es muy franco en señalar que si la Universidad de Chile no es capaz de avanzar a la semifinales de la Copa Chile, sería un rotundo fracaso, ya que hoy en día este torneo es la única opción que tienen los ‘Azules’ de poder levantar un título en este 2026.

“Marcelota se hizo un festín con Gago, le planteó el partido y lo dejó sin hacer nada, con un plantel muy superior, no supo hacer ni deshacer, Marcoleta sacó todas las falencias de la banca técnica de la U y la pobreza del plantel de la U, hay jugadores que no merecen estar en la U. Si la U no avanza a semifinales, es un rotundo fracaso”, finalizó.