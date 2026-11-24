Se destapó una importante polémica que involucra al delantero de la U, Juan Martín Lucero.

El delantero argentino, Juan Martín Lucero tuvo su retorno en este 2026 al fútbol chileno, en la que llegó como la gran carta de gol de la Universidad de Chile, pero por su bajo rendimiento, se ha transformado en una de las grandes decepciones del año.

El ‘Gato’ protagonizó sin duda uno de los arribos más mediáticos en el mercado de verano, en donde su recordado paso por Colo Colo, generaba una polémica importante en el mundo azul por su llegada a la U.

Con este arribo, el murmullo en los hinchas de la Universidad de Chile desde la llegada del delantero ha ido de menos a más, en la que su bajo rendimiento dentro del campo de juego, lo ha hecho estar en el ojo del huracán e incluso piden su salida a fin de año.

Cuando la relación entre Lucero y el hincha de la U se encuentra más tensa que nunca, en las últimas horas se conoció una noticia que colmó la paciencia de los fanáticos de la U. de Chile y en la que el delantero argentino es el gran protagonista.

Lucero no vive un buen presente en la U | Foto: Photosport

Lucero se ofreció a Colo Colo antes de fichar por la U

Durante esta jornada, ‘La Tercera’ informó que a inicio de temporada, Colo Colo recibió un telefonazo por parte de Juan Martín Lucero, quien antes de firmar por la U, se ofreció para volver a vestir la camiseta del ‘Cacique’.

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Según indicó el citado medio, Colo Colo estaba en conversaciones para cerrar el fichaje de Maximiliano Romero y mientras eso ocurría, el ‘Gato’ se comunicó con Daniel Morón para ofrecerse a Colo Colo, expresando sus condiciones económicas.

Dentro de esta conversación, Lucero reveló la cifra que la Universidad de Chile le ofrecía para llegar, indicando que si desde Pedreros igualaban esa cifra, el argentino optaba por la oferta de Colo Colo.

Desde Blanco y Negro escucharon la propuesta de Lucero y no ejercieron ninguna respuesta, ya que desecharon este ofrecimiento, decidiendo seguir las negociaciones por Maximiliano Romero, quien finalmente llegó a reforzar el ataque ‘Albo’.

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Esta situación sin duda que generará una indignación tremenda en la Universidad de Chile con Juan Martín Lucero, acción que no será muy bien recibida por los hinchas ‘Azules’ en este cierre de temporada.