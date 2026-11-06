Cristián Caamaño proyecta la salida de este jugador de U. de Chile: “Está sentenciada”

El periodista abordó la situación de Juan Martín Lucero. Para él, no continuará en Universidad de Chile en 2027.

Universidad de Chile se alista para cerrar la temporada. El conjunto estudiantil está cada vez más cerca de acabar su participación en certámenes nacionales y es por esto que Cristián Caamaño proyecta un adiós.

¿De quién? En los micrófonos de Radio Agricultura, el periodista analizó el panorama de Juan Martín Lucero. Para él, no habrán más oportunidades para el delantero argentino.

A pesar de tener contrato, el oriundo de Mendoza no ha respondido a las expectativas, por lo que el comunicador apunta a su despedida en el siguiente mercado de fichajes.

“Me parece que está sentenciada su continuidad en la U para salir en enero. No pudo entrar en sintonía nunca con la U. Lo intentó, hizo todo lo posible”, comenzó señalando.

Luego, agregó: “No ha estado lesionado, ha estado disponible siempre, pero Fernando Gago ha preferido a todos los chicos del plantel antes que a él. Está para los últimos 10 minutos y en esos minutos tampoco trasciende”.

El futuro de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile genera dudas. (Imagen: Photosport)

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Juan Martín Lucero no convence en Universidad de Chile

Sobre la misma línea, Cristián Caamaño reflexionó sobre la estadía del atacante de 35 años en la escuadra universitaria. Si no hay un cambio drástico, dejará la institución con una pobre imagen.

“Va a ser un paso totalmente olvidable, con un gasto tremendo desde lo económico y todo lo que significó traer un jugador que salió mal de Colo Colo. Lamentablemente, no pudo revertir esa situación”, cerró.