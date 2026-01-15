El histórico referente de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió a la inminente llegada de Juan Martín Lucero, el último refuerzo azul, y no dudó en valorar positivamente el arribo del delantero argentino, dejando en segundo plano su pasado en Colo Colo. El ‘Samurai’ no tuvo dudas en destacar el compromiso del atacante por sumarse a la U.

En el panel de ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, Herrera subrayó el esfuerzo realizado por Lucero para concretar su llegada a la U, especialmente considerando las condiciones contractuales que tenía en Brasil. “Yo creo que habla muy bien de él, por las ganas que tuvo por llegar a la U. Más allá de los conflictos que haya tenido para salir obviamente, que siempre es difícil, pero rescindir un contrato de dos años… y en Brasil pagan bien”, señaló.

Juan Martín Lucero festejando en un Superclásico con la camiseta de Colo Colo (Photosport).

Desde lo deportivo, el exguardameta azul remarcó que la incorporación del argentino responde a una necesidad evidente del plantel, luego de la profunda renovación ofensiva que vivió el club. “Bien, es un buen aporte. La U obviamente quedó coja cuando se fueron sus cuatro delanteros, Nicolás Guerra, Leandro Fernández, Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras, prácticamente toda la delantera del club, y creo que se refuerza bien”, apuntó.

Herrera también fue claro en dejar atrás cualquier resquemor por el pasado albo de Lucero, priorizando su presente y lo que puede aportar en el CDA. “Insisto, para mí Lucero es tremendo jugador y más allá de lo que haya pasado en Colo Colo doy vuelta la página”, afirmó con convicción.

Finalmente, el ídolo universitario valoró el sacrificio económico del delantero como una señal clara de compromiso con la camiseta azul. “Me quedo con lo que él dejó de ganar por venir a la U, que sacrificó hartas lucas por lo que entiendo, así que habla de las ganas que él quiere jugar en La U. Le deseo lo mejor nomás, y que le vaya bien y haga muchos goles”, cerró Herrera.

