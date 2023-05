Johnny Herrera piensa igual que Marcos González: "Que no llegue Javier Altamirano, que salga campeón en su club y que luego pueda optar a Universidad de Chile"

Universidad de Chile está a punto a de finalizar la primera rueda del Campeonato Nacional 2023 y luego deberá analizar si irá por refuerzos para ir a la pelea por el título en el segundo semestre.

Por lo mismo, es que ya comienzan a rondar nombres como posibles opciones para que recalen en el Centro Deportivo Azul y uno de ellos es Javier Altamirano. El volante de Huachipato es una de las figuras de su equipo y por eso que podría ser uno de los jugadores a ser alternativa.



Sobre esta situación, es que a Johnny Herrera le preguntaron en Todos Somos Técnicos si traería a Altamarino como refuerzo al equipo que dirige Mauricio Pellegrino. No obstante, el ex meta afirmó que por el momento prefiere que no y que se consolide en el cuadro de la usina.

El jugador de Huachipato estaría siendo sondeado por la U | Foto: Photosport

“No, porque prefiero que se foguee primero en su club, que salga campeón, que consiga una entrellita, que vea lo que significa eso y que por lo demás te da mucha experiencia, y después de una buena campaña quizás pueda optar por Universidad de Chile”, mantuvo Herrera.





De momento, solo queda esperar si Universidad de Chile se decide ir por algún nombre en el próximo mercado de pases, aunque primero debe enfrentar su compromiso por la Fecha 15 ante Ñublense en Chillán el próximo sábado 20 de mayo a partir de las 15:00 horas.