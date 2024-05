Sigue generando reacciones, la marginación de Lucas Assadi en el pasado Clásico Universitario donde la UC venció a la U por dos tantos a uno en el Estadio Nacional el fin de semana pasado.

Y este jueves, al técnico Gustavo Álvarez se le consultó sobre jugadores con pocos minutos en el presente torneo, entre ellos el mencionado Assadi que espera estar en el duelo venidero frente a Ñublense.

Y entre quienes rechazan la medida del estratega argentino está el ex jugador, Jorge Valdivia, quien en su comentario en el programa Los Tenores de Radio ADN, dijo que el DT poco ayuda al canterano.

“Él (Álvarez) hace nada dijo que a Asadi había que protegerlo y cuidarlo y con las decisiones que toma, no lo está protegiendo ni cuidarlo, creo yo”, afirmó un molesto Mago Valdivia.

Sobre la misma, agregó que “yo siento que la manera en que el jugador se siente protegido es como él dice, ‘los llamo, los explico y todo eso’, con los respetos de jerarquía de entrenador y jugador, pero Assadi no está siendo ni protegido ni cuidado”, manifestó.

Valdivia: “Álvarez debe evitar una catarsis”

Recordando las razones de las cuales Assadi quedó fuera del duelo ante Universidad Católica, el ex mundialista sostuvo que “se habla que al entrenador no le gustó una actitud del jugador en el partido anterior y después no lo cita, así no lo protege ni lo cuida”, reiteró.

“Uno habla con entrenadores que fueron jugadores y dicen que es difícil llevar esa armonía en un grupo de tantos jugadores donde todos se sienten y creen que son titulares, pero si yo soy de la idea de proteger a un jugador, no lo voy a sacar de una citación y sí lo voy a corregir”, detalló el Mago.

Finalmente, instó al entrenador a convocarlo para no generar dramas posteriores. “Desde esta posición siento que (Álvarez) no lo está cuidando ni protegiendo. Llévalo citado, pero no inicies una catarsis”, cerró Valdivia.

Assadi no estuvo en el duelo ante la UC (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Por la penúltima fecha de la primera rueda, Universidad de Chile recibirá a Ñublense en el Estadio Nacional. Aquel partido, se jugará el día domingo 26 de mayo a las 17:30 horas.