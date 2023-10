José Pepe Ormazábal no le pone ninguna ficha a Chile para el duelo ante Perú: "Un empate no sería malo"

Se acerca una nueva fecha doble de eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-Canadá-México 2026, en donde aquellos equipos que comenzaron mal, tienen una nueva oportunidad de reivindicación.

Es el caso de la selección chilena, que tan solo sumó una unidad producto de la caída ante Uruguay en Montevideo y el empate como local frente a Colombia en el Estadio Monumental.

Ahora, La Roja tiene por delante dos desafíos, como lo son ante Perú también en el reducto de Colo Colo y frente a Venezuela en condición de forastero cerrando así, la jornada doble.

Pero, no hay mucho entusiasmo en el equipo que dirige Eduardo Berizzo y son más las incertidumbres que certezas de cara a estos dos compromisos. En esa línea está el relator José Pepe Ormazábal, quien conversó con Bolavip y señaló en virtud de los jugadores que hoy por hoy, no hay mucho dónde echar mano.

“No hay referentes como Salas o Zamorano”

Para el narrador de Radio Agricultura, la carencia de referentes es un problema grave en el equipo de todos y que todo recae en la capacidad de cómo vaya a plantear el encuentro ante los del Rímac, el entrenador de la selección.

“No, no hay ningún referente. Acá estamos en las manos de Berizzo, si el tipo plantea mal el partido, estamos sonados”, sentenció el eterno narrador de Universidad de Chile.

Agregó que para él, no existen elementos tan determinantes como en su momento lo fueron jugadores como Marcelo Salas o el propio Iván Zamorano, quienes fueron claves en la obtención del cupo al mundial de Francia 1998.

“No hay un jugador clave, no contamos con esa figura de antaño como Salas, Zamorano o Sánchez en su momento. No hay referentes”, manifestó de manera enérgica el comunicador.

Para Ormazábal, ya no hay referentes como Marcelo Salas e Iván Zamorano en La Roja (Archivo)

El pálpito de Pepe Ormazábal para el “Clásico del Pacífico”

No hay mucha esperanza en el mundo del fútbol, claro está. Los especialistas dudan que el equipo del Toto Berizzo pueda mejorar en virtud de lo mostrado hace un mes ante charrúas y cafetaleros.

Ormazábal detalló que para el una igualdad ante Perú, debería mirarse como algo positivo y sin mucha esperanza. “Un empate, no sería malo para Chile, con eso digo todo. Así veo el partido, muy complejo, está muy difícil“, expresó.

Desde esa óptica, la ilusión es nula, puntualmente porque “el momento de Chile es malísimo”, concluyó Pepe Ormazábal.

Chile y Perú se enfrentan este jueves en Santiago (Conmebol)

¿Cómo va Chile en la tabla de posiciones de las clasificatorias?