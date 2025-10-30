Dos años tras dejar el fútbol profesional el ex capitán de Universidad de Chile, José ‘Pepe’ Rojas, anunció que realizará un partido de despedida, una instancia que los hinchas azules pedían a gritos. El campeón de Copa Sudamericana con la U y de la Copa América 2015, repasó su carrera tras alejarse de la actividad en 2023.

En conversación con Las Últimas Noticias, el ex defensa formado en la U confesó que “ahora juego con las ex glorias del club y donde voy la gente me preguntaba por qué nunca hice una despedida. Lo pensé bien y quiero cerrar mi historia con la gente y que mis hijos me vean jugar, que me vean en la cancha”.

Respecto a por qué nunca realizó una despedida, Rojas reconoció que no fue fácil dejar la actividad: “Yo no sé si a todos les pasa, pero para mí fue un duelo dejar el fútbol. Así es que después de haber estado tantos años inserto en esto, quise alejarme un poquito para despejarme”.

Repasando su carrera, ‘Pepe’ Rojas reveló que “me siento un privilegiado por los momentos que viví en el fútbol, que fueron de todo: buenos, malos, más o menos, salir campeón y perder finales”.

En esa línea, aseguró que los títulos que marcaron su carrera fueron “la Copa Sudamericana, el campeonato que le dimos vuelta a Católica y la Copa América que vivimos acá en Chile”.

Las burlas por su lentitud

Uno de los momentos negativos que marcó su carrera fueron la ola de memes que sufrió cuando lo apuntaban por su lentitud a la hora de marcar.

“Mira, eso es parte del folclore chileno. No puedo centrar toda mi carrera en algo que surgió de una sola jugada. Todos los años que estuve en la U no creo que hayan sido en vano. Actualmente, es cada vez menos y para mí ya el tema es pasado”, afirmó.

Y cerró: “Molesta que te den y que te estigmaticen por eso. Gané 10 títulos con la U, estuve en la Selección, y que te estigmaticen por una jugada circunstancial lo encuentro injusto”.