Universidad de Chile presentó con bombos y platillos a Juan Martín Lucero. El experimentado goleador se calzó la camiseta azul y respondió ante las dudas de los medios de comunicación en conferencia de prensa.

Tras bajarle el perfil a su paso por Colo Colo, reconoció que un jugador con el que compartió en Macul lo convenció de firmar por la escuadra estudiantil. ¿A quién mencionó el delantero argentino?

Se refirió a su relación con Matías Zaldivia. El defensor central también cruzó la vereda y gestionó la llegada de su amigo a Universidad de Chile: le insistió en reiteradas ocasiones que quería volver a liderar un camarín con él.

“El trabajo fino lo hizo Mati Zaldivia, viene hace varios años desde que arribó a la U. Me decía ‘venite’ y yo le decía ‘esperame un poquito’. Hace seis meses me mandó ese mensaje y me dijo ‘te espero en diciembre'”, lanzó.

“Le dije: ‘Bueno, voy a estar allá’. Se puso contento, me escribía más que mi mamá y mi novia. Todos los días: ‘¿Y? ¿Ya estás en el avión? ¿Dónde estás?’. Tiene mucho que ver en todo esto”, agregó.

Juan Martín Lucero llegó a Universidad de Chile y reveló: Matías Zaldivia fue clave en ello. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile suma a Juan Martín Lucero

Luego, el oriundo de Mendoza se refirió a la labor de la cúpula universitaria para contar con él. Agradeció la confianza que tuvo la dirigencia azul a pesar de su estadía en el archirrival.

“Yo valoro muchísimo eso, tenía muchísimas ganas de regresar al país, me gustó mucho Chile. Volver a un fútbol donde me siento bien y competir en un club grande me motivó muchísimo”, comentó.

En resumen: