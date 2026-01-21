Universidad de Chile presentó a Juan Martín Lucero ante los medios y los hinchas. El experimentado goleador arribó al Centro Deportivo Azul y respondió a la pregunta más esperada en conferencia de prensa.
¿Cuál fue? Se le consultó sobre su paso por Colo Colo. A pesar de haber vestido la camiseta alba en 2022, decidió cruzar la vereda y prefirió bajarle el perfil: quiere dar vuelta la página.
Tras agradecerle a la dirigencia por confiar en sus servicios, se inclinó por evitar una respuesta más extensa. Evitó la polémica y dejó en claro que dará todo por su nuevo club.
“No voy a hablar de mi pasado, es una realidad. Es un momento que quedó atrás. Por respeto a la U de Chile, a la comisión directiva y a mis compañeros, voy a hablar de acá para adelante“, comenzó señalando.
“Como mencioné, no voy a hablar mucho del tema del pasado. De acá para el frente. Llegar a un club grande la verdad que me genera mucha motivación y expectativa“, agregó.
La promesa de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile
Finalmente, el oriundo de Mendoza se comprometió a dejar en alto el nombre de la institución. Tendrá la dura misión de convertirse en el anhelado finiquitador que necesita el plantel.
“Vengo a representar al club de la mejor manera y a luchar, a dar todo por la camiseta como lo he hecho siempre donde jugué“, cerró.
En resumen:
- Foco en el presente: “No voy a hablar de mi pasado, es una realidad. Es un momento que quedó atrás”, señaló de entrada, cortando cualquier intento de profundizar en su salida del “Cacique”.
- Respeto a la U: El atacante recalcó que su compromiso hoy es con la dirigencia, sus compañeros y la hinchada azul. “Por respeto a la U, voy a hablar de acá para adelante”.
- Motivación intacta: Aseguró que llegar a un club de la magnitud de Universidad de Chile le genera una “expectativa muy grande” y que su principal motor es la lucha por el título.