Universidad de Chile presentó a Juan Martín Lucero ante los medios y los hinchas. El experimentado goleador arribó al Centro Deportivo Azul y respondió a la pregunta más esperada en conferencia de prensa.

¿Cuál fue? Se le consultó sobre su paso por Colo Colo. A pesar de haber vestido la camiseta alba en 2022, decidió cruzar la vereda y prefirió bajarle el perfil: quiere dar vuelta la página.

Tras agradecerle a la dirigencia por confiar en sus servicios, se inclinó por evitar una respuesta más extensa. Evitó la polémica y dejó en claro que dará todo por su nuevo club.

“No voy a hablar de mi pasado, es una realidad. Es un momento que quedó atrás. Por respeto a la U de Chile, a la comisión directiva y a mis compañeros, voy a hablar de acá para adelante“, comenzó señalando.

“Como mencioné, no voy a hablar mucho del tema del pasado. De acá para el frente. Llegar a un club grande la verdad que me genera mucha motivación y expectativa“, agregó.

Juan Martín Lucero ya es jugador de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La promesa de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile

Finalmente, el oriundo de Mendoza se comprometió a dejar en alto el nombre de la institución. Tendrá la dura misión de convertirse en el anhelado finiquitador que necesita el plantel.

“Vengo a representar al club de la mejor manera y a luchar, a dar todo por la camiseta como lo he hecho siempre donde jugué“, cerró.

