Juan Pablo Gómez cuenta la clave de su titularidad en Universidad de Chile: "Me siento adaptado al cuerpo técnico y a mis compañeros"

En Universidad de Chile se siguen preparando para lo que será el trascendental duelo ante Palestino, donde los dirigidos por Mauricio Pellegrino intentarán sanar las heridas luego de la derrota ante Unión Española.

El cuadro universitario quiere seguir en la parte alta del Campeonato Nacional, pero para eso tendrá que luchar más de la cuenta para obtener los tres puntos ante los Árabes.

Gómez es uno de los jugadores que ha ido ganando terreno en la U | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Juan Pablo Gómez, lateral del Romántico Viajero, conversó con las redes sociales del elenco universitario y analizó al próximo rival en el torneo local.

“Yo a Palestino lo considero un muy buen equipo, son intensos, tienen delanteros rápidos y vamos a tener que estar atento en la parte defensiva. Después va a depender de lo que podemos hacer arriba. Es necesario ganar para la confianza del equipo, para retomar lo que estábamos haciendo y para lograr los objetivos de estar en los primeros lugares”, señaló el jugador argentino-chileno.

Además, el ex Curicó Unido no hizo oídos sordos a las críticas tras la dura caída ante los Hispanos. “Hay un análisis del partido que cometimos errores, pero también es cierto que muchas cosas que normalmente nos salen no nos salieron. Hay partidos que son así, ya estamos analizando el próximo rival para hacer un buen partido”, enfatizó el lateral.

“Me siento adaptado al cuerpo técnico y a mis compañeros. Hemos ido avanzando todos juntos y eso se ha visto en la tabla y creo que vamos mejorando fecha a fecha”, remató.