En Colo Colo mañana (viernes) definen al nuevo delantero para el equipo de Fernando Ortiz, quien se convertirá en la cuarta incorporación del Cacique para la temporada 2026.

Y este jueves, el cuadro popular enfrenta a Olimpia en su primer amistoso de pretemporada por la Serie Río de La Plata en Uruguay, hasta donde llegó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

El timonel albo conversó con los medios en su llegada a Montevideo, donde descartó a uno de los nombres para ser el nuevo atacante de Colo Colo, tratándose de Daniel ‘Popín’ Castro de Deportes Limache.

“Nosotros estuvimos conversando con el presidente de Limache, nos acercaron el nombre del señor Castro y, la verdad de las cosas, que nosotros estábamos buscando otro perfil de jugador para la delantera. Sí, se descarta”, lanzó Mosa.

Daniel ‘Popín’ Castro no llegará a Colo Colo. (Foto: Raul Zamora/Photosport)

Al ser consultado por otro de los candidatos, Damián Pizarro, dejó dudas respecto a su elección, ya que sería Maximiliano Romero el elegido por el directorio de ByN.

“Lo de Damián también, el sentido, vamos a ver cuál va a ser el nombre de mañana. Pero va a ser un solo delantero”, indicó el empresario puertomontino.

En síntesis