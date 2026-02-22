La Universidad de Chile acumuló su tercer empate de cuatro fechas disputadas en la Liga de Primera 2026, manteniendo al Romántico Viajero en una racha irregular y generando preocupación entre hinchas.

En este mercado de fichajes, en Azul Azul apostaron todas sus fichas por el delantero Juan Martín Lucero, esperando que aporte gol y desequilibrio en la zona ofensiva, pero el ex Colo Colo todavía no ha dado los resultados esperados.

La falta de efectividad en ataque del cuadro que dirige Francisco Paqui Meneghini se ha convertido en un problema central para la U, que aún no logra consolidar un estilo de juego sólido ni generar confianza en sus delanteros.

Juan Martín Lucero todavía no puede gritar un gol con la camiseta de la U | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Rodrigo Herrera y el actual nivel de Juan Martín Lucero en la U

Tras el pitazo final, el periodista Rodrigo Herrera conversó con Bolavip Chile y fue claro respecto a la situación de la ofensiva azul y más específicamente del “Gato” Lucero.

“Hay que decir que lamentablemente que el que llegó de Brasil no es Lucero de Colo Colo y con Vargas no funciona”, declaró el ex rostro de Mega.

Además, el comentarista cuestionó las actuales cualidades del refuerzo azul. “Estamos hablando que es el hermano menor de Juan Martín Lucero. Lento (…) La U tiene una delantera oscura y le cuesta mucho creer en el gol”, concluyó Herrera.

Estas declaraciones reflejan la preocupación por la falta de contundencia de la U y aumentan la presión sobre Meneghini, quien deberá buscar soluciones ofensivas para el próximo duelo: el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

En síntesis…