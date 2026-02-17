El comienzo de la era Francisco Meneghini en Universidad de Chile sembró dudas. Tras un complejo inicio, la incertidumbre sobre el futuro del entrenador quedó instalada en La Cisterna.

Sin embargo, no todo es crítica hacia el DT argentino. En el plantel estudiantil, hay tres figuras que están totalmente alineadas con él y lo respaldan en el camarín a pesar de los malos resultados.

¿Sus nombres? Según detalló El Deportivo de La Tercera, son históricos de la escuadra universitaria: Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Tienen confianza en su proceso.

“Más allá de lo que sucede en la cúpula del club, en la cancha, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas lo blindan. Lo conocen desde cuando llegó al club con Jorge Sampaoli, en su rol de analista”, indicó el medio.

“Incluso, cuando se debatía sobre el arribo de Francisco Meneghini o Renato Paiva, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz dieron a conocer su opinión a las máximas autoridades y se inclinaron por el arribo del actual estratega“, agregó.

Los históricos de Universidad de Chile respaldan a Francisco Meneghini. (Imagen: Instagram @pepe13rojas)

¿Y qué dice la cúpula de Universidad de Chile?

Si bien los emblemas mencionados defienden al rosarino, dicha postura no es acorde -en su totalidad- a lo que piensa la dirigencia del elenco laico. Una fuente reservada expresó su desazón por un resultado que encendió las alarmas.

“No puedes perder con San Luis, independiente de que pongas un equipo alternativo“, señaló el anónimo (identificado como un integrante del directorio de Azul Azul).

