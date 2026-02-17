El comienzo de la era Francisco Meneghini en Universidad de Chile sembró dudas. Tras un complejo inicio, la incertidumbre sobre el futuro del entrenador quedó instalada en La Cisterna.
Sin embargo, no todo es crítica hacia el DT argentino. En el plantel estudiantil, hay tres figuras que están totalmente alineadas con él y lo respaldan en el camarín a pesar de los malos resultados.
¿Sus nombres? Según detalló El Deportivo de La Tercera, son históricos de la escuadra universitaria: Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Tienen confianza en su proceso.
“Más allá de lo que sucede en la cúpula del club, en la cancha, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas lo blindan. Lo conocen desde cuando llegó al club con Jorge Sampaoli, en su rol de analista”, indicó el medio.
“Incluso, cuando se debatía sobre el arribo de Francisco Meneghini o Renato Paiva, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz dieron a conocer su opinión a las máximas autoridades y se inclinaron por el arribo del actual estratega“, agregó.
¿Y qué dice la cúpula de Universidad de Chile?
Si bien los emblemas mencionados defienden al rosarino, dicha postura no es acorde -en su totalidad- a lo que piensa la dirigencia del elenco laico. Una fuente reservada expresó su desazón por un resultado que encendió las alarmas.
“No puedes perder con San Luis, independiente de que pongas un equipo alternativo“, señaló el anónimo (identificado como un integrante del directorio de Azul Azul).
En resumen:
- Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas: Los históricos confían plenamente en la capacidad de “Paqui”. La relación nació en 2011, cuando Meneghini era el joven analista táctico de Jorge Sampaoli y ellos las figuras del equipo campeón de la Sudamericana.
- Influencia en su llegada: Se reveló que, durante el proceso de búsqueda de técnico, Díaz y Aránguiz fueron consultados por la directiva y se inclinaron por Meneghini por sobre la opción de Renato Paiva.
- Liderazgo en el camarín: Este respaldo es clave para mantener la calma en un grupo que siente la presión de haber sumado solo 2 puntos de 9 posibles.