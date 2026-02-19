Universidad de Chile, bajo la conducción de Francisco “Paqui” Meneghini, ha tenido un inicio irregular en la Liga de Primera 2026, con altibajos en el rendimiento de varios futbolistas azules.

En medio de esa búsqueda de equilibrio, el mediocampista paraguayo Lucas Romero llegó al Centro Deportivo Azul (CDA) desde Recoleta FC de Paraguay, generando ilusión entre la hinchada del Romántico Viajero.

El centrocampista guaraní tuvo la oportunidad de debutar como titular frente a Audax Italiano y mostró destellos de solidez defensiva. Sin embargo, tras ese duelo, Romero fue relegado del once titular y no volvió a sumar minutos con Paqui, decisión que levantó cuestionamientos sobre la planificación del cuerpo técnico y el manejo de un jugador con proyección.

Lucas Romero solo ha sumado 45 minutos en tres partidos de la Liga de Primera | FOTO: Photosport

Eguiluz cuestiona a Meneghini por la suplencia de Lucas Romero en la U

El periodista Francisco Eguiluz, en el programa de Youtube llamado Todo Es Cancha, no se guardó su opinión sobre la situación del futbolista de 23 años y apuntó directamente al cuerpo técnico.

“Si tú trajiste un paraguayo para jugar de 6, que mide 1.92, que te puede ayudar en la pelota detenida, tienes que sostenerlo. No se explica”, afirmó el periodista, señalando que las cualidades de Romero no están siendo aprovechadas.

Eguiluz agregó que la marginación del volante no tiene justificación. No lo sostuvo un partido, jugó con el Audax en un contexto de 10 contra 11 y después nunca más (…) El gallo fue seleccionado paraguayo, no puede ser malo; puede ser patadura, pero no malo”, sentenció.

