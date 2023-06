La gran pena de Joaquín Larrivey en su regreso a Chile para jugar en Magallanes: "De U de Chile no tenía expectativa de que me llamasen"

Joaquín Larrivey dejó Universidad de Chile el año pasado para volver al fútbol italiano y, al poco tiempo después, concretó su vuelta al país nuevamente, pero no para jugar en el conjunto azul precisamente.

Larrivey es el flamante refuerzo de Magallanes con quien el conjunto carabelero espera salir de la incómoda posición en la tabla y salvarse de las garras de la Primera B que le está respirando en la nunca a los metropolitanos.

Larrivey ya dejó atrás su etapa de jugador azul. | Foto: Photosport

De invitado en el panel de ESPN F90, Larrivey respondió sobre si existió la chance de volver a Universidad de Chile: “No era tema porque yo lo que hice en la U me parece que nada… no me llamaron. Magallanes me llamó hace mucho tiempo y me había llamado un amigo que está de DT en otra liga, fueron los dos que me querían a mí, no a cualquier 9”.

Con lamento en sus palabras, el delantero argentino asegura que nunca tuvo las expectativas de volver a la U, pese a que su paso por los azules fue absolutamente arrollador y se consolidó como un delantero que en el CDA no veían hace mucho tiempo.

“De la U no tenía expectativa de que me llamasen. Disfruté mucho mi etapa en la U y no tenía expectativa de nada más, estoy muy agradecido y si se da la vuelta el otro rol más adelante, estaría muy feliz”, remató.