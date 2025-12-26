La comentada salida del delantero Nicolás Guerra de Universidad de Chile abrió inmediatamente el abanico de posibilidades para su continuidad en el fútbol chileno.

Tras la inminente llegada de Francisco “Paqui” Meneghini, el club laico anunció a través de sus redes sociales que el futbolista de 26 años no seguirá en el Centro Deportivo Azul (CDA) de cara a la próxima temporada, por lo que rápidamente se transformó en una opción atractiva para distintos elencos del medio local.

En los últimos días, su nombre comenzó a vincularse con equipos como Palestino, Audax Italiano y Huachipato, elencos que estarían evaluando la posibilidad de sumar al atacante para la próxima temporada, considerando su experiencia en Primera División.

Nicolás Guerra disputó 37 partidos en total: convirtió 6 goles y aportó con 6 asistencias | FOTO: Javier Torres/Photosport

Everton mira de reojo la situación de Nicolás Guerra

Sin embargo, según informó el diario La Estrella de Valparaíso, el escenario volvió a moverse y apareció un nuevo actor en la disputa. ¿De quién se trata? De Everton de Viña del Mar.

El ya citado medio publicó que “en la Ciudad Jardín ven al futbolista de 26 años como una importante posibilidad de mercado, buscando replicar la fórmula que ya han logrado con éxito en el pasado de fichar a jugadores que buscan su revancha tras no consolidarse en elencos grandes de la capital, como Rodrigo Echeverría y Benjamín Berrios”.

Así, el “Kun”, como le apodó el extécnico azul Ángel Guillermo Hoyos, entra en un periodo clave de definiciones, con varios clubes atentos a su situación y con la posibilidad de seguir su carrera en la máxima categoría del balompié nacional.

En síntesis…