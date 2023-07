Rafael Olarra es uno de los jugadores que dejó un buen legado en la defensa de Universidad de Chile con aplomo y un par de títulos. El Flaco sabe lo que se debe rendir en el Romántico Viajero y está extrañado con el bajo nivel mostrado por el cuadro de Mauricio Pellegrino.

En el panel de ESPN Chile, Olarra cree que el equipo tiene buenos elementos, pero que no se puede sacudir del temor de años anteriores donde coqueteó directamente con el descenso a la Primera B.

“Siento que la U tiene buenos jugadores (…) Pero me parece que algo le pasa a la U que no logra explotar, que no puede salir de ese pantano y que no está mirando más arriba teniendo jugadores para estar más arriba. El equipo está temeroso de la situación y se conforma con hacer lo justo y decir que me está alcanzando”, expresó Olarra en ESPN FShow Chile.

Rafael Olarra está extrañado del temor de la U por ir a buscar el título (Captura ESPN Chile)

Olarra insiste en su comentario en el temor deportivo que hay por ir de frente en búsqueda de cosas grandes. “Están atrapados en poder salir del problema y esa es la visión hace 4 años, como de un equipo que se acostumbró a vivir esa situación. Por historia hay que estar arriba, a los jugadores les falta creerse el cuento“, sentenció.

El Rafa, quien fue campeón en 4 ocasiones con la U, sabe que “Pellegrino es un técnico buenísimo, que sacó varios jugadores nuevos en Vélez y que removió la cantera y que está capacitado para que salgamos de lo malo”.

En ese sentido, Olarra insta a que el club “vaya a paso a paso, pero el objetivo tiene que ser más alto”.