El delantero Mauricio Pinilla hizo todas sus divisiones inferiores en Universidad de Chile y en 2002 cumplió el sueño que tenía desde pequeño: debutar profesionalmente en el equipo de sus amores.

Tras eso, Pinigol tuvo dos pasos más por el Romántico Viajero. Pero, el cariño que recibía a diario por parte de los hinchas azules cambió de un instante a otro y este se transformó en odio.

¿Qué pasó? El ya retirado ariete decidió partir a Colón de Santa Fe tras firmar un principio de acuerdo y abandonó el Centro Deportivo Azul (CDA), situación que no fue bien vista por la barra del cuadro bullanguero producto del mal momento que atravesaba el equipo laico en esa temporada.

El caso terminó en la justicia y el ex futbolista debió mantenerse en nuestro país, por lo que no pudo partir a Colón | FOTO: Archivo

Este jueves, en el programa Deportes en Agricultura de Radio Agricultura, el panel comenzó a hablar sobre la renovación de Matías Zaldivia, quien tendrá que cumplir una cierta cantidad de minutos para obtener la renovación automática de su contrato.

En ese preciso momento, el ahora comentarista deportivo no se quedó callado y comparó la situación que vive el zaguero central con la que tuvo que pasar él en su último paso por la U.

“Esto es lo que pasa generalmente con los contratos de los jugadores grandes. A mí me decían: ‘¡Te quieres ir a Colón y acabas de renovar!’ No papá, a mí nadie me renovó en la U, se renovó el contrato automático. Yo por los minutos jugados ya tenía el contrato renovado. Muchos me decían que quería ir a renegociar mi contrato y no fue así. La U no me hizo ningún favor a mí”, declaró.

¿En cuáles temporadas estuvo Mauricio Pinilla en la U?

Mauricio Pinilla debutó en el primer equipo de Universidad de Chile en la temporada 2002 con 18 años y emigró a Italia a mediados del año 2003.

Luego, volvió a los azules en el Torneo de Apertura 2007 donde tan solo estuvo durante ese semestre, para finalmente volver en julio del 2017 y su estadía se prolongó hasta agosto de 2018 con la polémica salida.