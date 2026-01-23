Universidad de Chile puede tener un importante rédito económico en este mercado de fichajes. ¿A raíz de qué? La escuadra azul puede decirle adiós a Lucas Assadi.

Tal como adelantó BOLAVIP Chile, el crack tiene tres ofertas sobre la mesa, pero solo hay una que seduce a la cúpula estudiantil. ¿De dónde? El Metalist de Ucrania puso 4,5 millones USD sobre la mesa por el 80% de su carta.

Una cifra jugosa para las arcas universitarias, pero que generó una pugna entre la plana alta de la institución y el entorno del promisorio jugador de 22 años. Hay visiones enfrentadas en este caso.

Mientras la directiva de Universidad de Chile presiona al círculo del mediapunta para que le entregue el OK al negocio, la respuesta desde el otro lado es concreta: no hay interés por el contexto de elenco mencionado.

La guerra está activa en su país, lo que genera rechazo en el grupo de confianza del seleccionado chileno. Por el momento, no hay acuerdo y la novel figura se encuentra entrenando en La Cisterna.

La U presiona a Lucas Assadi: lo quiere vender al Metalist de Ucrania. (Foto: Club Universidad de Chile)

Las otras dos ofertas a Universidad de Chile por Lucas Assadi

A la par del seguimiento desde Ucrania, en Sudamérica hay un club que ha hecho ruido por la promesa azul, tal como es Atlético Mineiro. Esta propuesta genera recelo en sus cercanos.

¿Por qué? Brasil se presenta como un destino de compleja adaptación. Muchos futbolistas nacionales han tomado dicha alternativa, pero no han logrado dar el salto a Europa tras ello. Ejemplos hay de sobra.

Y, finalmente, hay un ofrecimiento que sí despierta atracción en Lucas Assadi y compañía: el de Maccabi Haifa. La constante participación internacional del equipo y su historial de transferencias a la élite llaman la atención.

En resumen: