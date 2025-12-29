Universidad de Chile ya piensa en lo que será el arranque de la temporada 2026, donde los azules afrontarán 4 torneos y la principal atención en la primera parte del año estará centrada en acceder a la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

El cuadro azul fue emparejado con Palestino y deberá jugar a puertas cerradas en el Estadio Nacional. Si gana, accede a la zona de grupos y si pierde, queda fuera al tratarse de ser una definición a partido único.

La U podría compartir el Bombo 1 con River, o bien enfrentar a los argentinos. | Foto: Photosport

En caso de instalarse en la fase de grupos, la U podría incluso ser uno de los cabezas de serie y estar en el Bombo 1 del sorteo junto a equipos como River Plate y Racing Club, pero se deben dar otros resultados en las rondas clasificatorias por país.

Para que la U sea cabeza de serie necesita que Millonarios se imponga a Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga haga lo propio ante América de Cali en Colombia. Además, necesita que Sportivo Trinidense deje afuera a Olimpia.

Solo si se dan esos resultados, Universidad de Chile accdería al Bombo 1 donde compartiría ser cabeza de serie con River Plate, Racing Club, Sao Paulo, Gremio, Santos y el último finalista, Atlético Mineiro.

En síntesis

