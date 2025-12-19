Universidad de Chile atraviesa un período de altísima tensión tras la salida de Gustavo Álvarez, dejando al club laico sin director técnico en la antesala de la temporada 2026.

La dirigencia de Azul Azul ha estado trabajando de manera intensa para definir al sucesor y cerrar un acuerdo que permita arrancar el año con tranquilidad en la banca.

El Romántico Viajero necesita consolidar su estructura antes de enfrentar los desafíos locales e internacionales, incluyendo la fase previa de la Copa Sudamericana y la Liga de Primera 2026, por lo que la elección del nuevo estratega es clave.

Tras semanas de rumores y nombres en carpeta, los hinchas bullangueros esperan con ansias confirmaciones oficiales.

Renato Paiva sería el elegido para tomar el mando en la U

Según reveló el periodista Manuel de Tezanos en Balong Radio, la concesionaria que maneja los hilos de la institución universitaria tendría prácticamente cerrado el acuerdo con el portugués Renato Paiva como nuevo estratega de la U.

“A mí me llegó ayer un mensaje que decía que está listo Renato Paiva, está todo acordado”, aseguró el comunicador.

El portugués viviría una nueva experiencia en el fútbol sudamericano | FOTO: Stu Forster/Getty Images

Además, Tezanos comentó cómo esta decisión influye en el plantel, poniendo como ejemplo la continuidad de Rodrigo “Tucu” Contreras: “Lo de Tucu Contreras tiene mucha relación porque para el fútbol de Paiva anda bien, porque te aguanta arriba, es más pragmático y puede andar mejor”.

