Universidad de Chile tiene rival confirmado para la primera fase de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto estudiantil conoció al elenco que tendrá que derrotar para avanzar a la fase de grupos.

Tras el sorteo realizado en Paraguay, se determinó que el cuadro azul -en calidad de local- se medirá ante Palestino. El club árabe intentará quedarse con los boletos a la competencia internacional.

Cabe destacar que esta definición será a partido único. ¿Cuándo se disputará? Ello deberá ser oficializado por la CONMEBOL, aunque la organización mencionada ya tiene una fecha tentativa.

Durante estas semanas deberá anunciarse el día en específico, pero tendrá que ser entre el 3 y el 5 de marzo. Es que un mes más tarde, el equipo que se quede con el triunfo tendrá que pensar en grande sin mayor descanso.

La razón es evidente: la fase de grupos del certamen continental está pactada para desarrollarse desde el 7 de abril. Esta se extenderá, aproximadamente, hasta el 28 de mayo.

Universidad de Chile jugará ante Palestino en la ronda preliminar de Copa Sudamericana. (Imagen: Photosport)

¿Cómo le fue a Universidad de Chile ante Palestino en 2025?

Durante la reciente campaña en la Liga de Primera, azules y árabes se enfrentaron en dos ocasiones. En ambos compromisos, los tres puntos fueron para la escuadra universitaria.

En la primera rueda del torneo local, Universidad de Chile derrotó a Palestino 3-2 a domicilio. Tras ello, en el segundo semestre, se repitió la tónica: fue victoria laica por 2-1.

En resumen: