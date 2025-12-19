Universidad de Chile se encuentra sellando la salida de Gustavo Álvarez del banco azul y, paralelamente, en la dirigencia de Azul Azul empiezan a delinear el plantel para la temporada 2026 con participación en Copa Sudamericana.

Uno que se pensaba fuera del CDA y que tiene una oferta en mano desde Colombia es Rodrigo Contreras, delantero que ahora podría continuar en los azules: “Me dicen que están esperando al nuevo técnico. El representante tiene que juntarse con la dirigencia de Universidad de Chile”, informó el periodista Marcelo Díaz en Pelota Parada de TNT Sports.

En esa línea, el reportero complementa su información diciendo que “Hay una reunión pendiente entre el representante de Rodrigo Contreras y la Universidad de Chile. ¿Para qué? Para renovarlo por una temporada más”.

Contreras quiere seguir en la U. | Foto: Photosport

“¿Qué significa esto? Que no es necesario comprarlo, sino extender el vínculo de préstamo por una temporada más. Aquí sí se puede, al contrario de la situación de Lucas D Yorio con Athletico Paranaense”, agregó.

En el cierre, revela las intenciones de Contreras: “Eso se busca por parte del representante de Rodrigo Contreras y también lo que quiere Universidad de Chile. Ya conoce al plantel y está la opción. Él maneja una oferta, pero su prioridad es quedarse en la U”.

Las cartas están sobre la mesa y será la Universidad de Chile la que tenga que tomar una decisión sobre el ex delantero de Everton y Deportes Antofagasta que lo único que quiere es seguir ligado al cuadro azul.

En síntesis

Rodrigo Contreras prioriza su continuidad en Universidad de Chile pese a manejar una oferta desde Colombia.

La dirigencia busca extender el préstamo del delantero por una temporada más para el año 2026.