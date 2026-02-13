Universidad de Chile sigue sin conseguir el rumbo en la Liga de Primera y firmó un arranque para el olvido en torneos largos tras empatar 0-0 ante Palestino como visitante en La Cisterna. La U de Francisco Meneghini todavía no sabe de triunfos en la temporada.
Los azules nuevamente dieron una preocupante exhibición de fútbol. Sin intensidad en el mediocampo y con escaso poder ofensivo, salvó unos chispazos de Lucas Assadi, el ciclo de Paqui en la U sigue generando más dudas que certezas.
Con apenas un gol a favor en todo el campeonato, la U sigue sin saber de triunfos en la temporada: tras la igualdad ante el ‘Tino Tino’, los universitarios llegaron apenas a los 2 puntos en tres partidos jugados luego del empate ante Audax Italiano en la fecha 1 y la caída contra Huachipato el pasado fin de semana.
Con este resultado, la U sigue sin convencer y no sale del pozo: los azules se ubicaron en la 14° posición con apenas dos unidades y el escenario podría ser aún peor si es que este fin de semana Deportes Concepción y Deportes La Serena suman de tres.
En la próxima fecha, el Romántico Viajero tendrá una verdadera prueba de fuego en el Estadio Nacional cuando por la Fecha 4 enfrente al duro Deportes Limache. El choque está programado para el domingo 22 de febrero a las 20:30 horas.
Así queda la U en la tabla de posiciones
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1 Huachipato
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|3
|6
|2 U. La Calera
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|3 O’Higgins
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|6
|4 Audax Italiano
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|5 U. Católica
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|6 Deportes Limache
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|7 Coquimbo Unido
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|8 Colo-Colo
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|9 Cobresal
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|10 Univ. Concepción
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
|11 Ñublense
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|12 U. de Chile
|3
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|2
|13 Palestino
|3
|0
|2
|1
|2
|4
|-2
|2
|14 La Serena
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|15 Concepción
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|16 Everton
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|-6
|0