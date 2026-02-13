Universidad de Chile sigue sin conseguir el rumbo en la Liga de Primera y firmó un arranque para el olvido en torneos largos tras empatar 0-0 ante Palestino como visitante en La Cisterna. La U de Francisco Meneghini todavía no sabe de triunfos en la temporada.

Los azules nuevamente dieron una preocupante exhibición de fútbol. Sin intensidad en el mediocampo y con escaso poder ofensivo, salvó unos chispazos de Lucas Assadi, el ciclo de Paqui en la U sigue generando más dudas que certezas.

Ambos siguen sin sumar su primer triunfo en 2026.

Con apenas un gol a favor en todo el campeonato, la U sigue sin saber de triunfos en la temporada: tras la igualdad ante el ‘Tino Tino’, los universitarios llegaron apenas a los 2 puntos en tres partidos jugados luego del empate ante Audax Italiano en la fecha 1 y la caída contra Huachipato el pasado fin de semana.

Con este resultado, la U sigue sin convencer y no sale del pozo: los azules se ubicaron en la 14° posición con apenas dos unidades y el escenario podría ser aún peor si es que este fin de semana Deportes Concepción y Deportes La Serena suman de tres.

En la próxima fecha, el Romántico Viajero tendrá una verdadera prueba de fuego en el Estadio Nacional cuando por la Fecha 4 enfrente al duro Deportes Limache. El choque está programado para el domingo 22 de febrero a las 20:30 horas.

Así queda la U en la tabla de posiciones