Una dolorosa derrota sufrió Universidad de Chile en manos de Unión Española por tres tantos a cero en una excelente presentación del cuadro rojo ante los estudiantiles, que desperdiciaron la oportunidad de llegar a la cima del Campeonato Nacional, junto al conjunto de Cobresal.

Las reacciones no se hicieron esperar y en Bolavip Chile las fuimos a buscar. Cristián Castañeda no dudó en señalar que el técnico hispano, Ronald Fuentes, destrozó, desde el punto de vista estratégico, a su colega, Mauricio Pellegrino.

“Hay un cosa que todos odian y no es menor, Ronald le ganó de punta a cabo al técnico de la U y de repente se empeñan en traer técnicos extranjeros cuando él demostró su capacidad, fue muy superior. Le pasó por arriba a Pellegrino”, sentenció Scooby.

Siguiendo en ese punto, el ex seleccionado nacional sostuvo que el equipo azul “no pudo revertir lo que se le planteó en el primer tiempo. Era evidente que la U no ganaba ningún segundo balón, era cosa de reordenar el mediocampo, pero buscó solo pelotazos y Unión no pasó grandes zozobras”, enfatizó.

¿Y que debió hacer Mauricio Pellegrino, para Castañeda, “quizás debió sacar a un central y poner otro mediocampista, pero el rival recuperaba el segundo balón y generaba de inmediato. La Unión les pasó por arriba”, afirmó.

El lamento azul tras la derrota frente a Unión Española (Photosport)

Finalmente, tuvo conceptos para el mediocampista, Emmanuel Ojeda y su desempeño. “Me parece que no está para jugar, lamentable porque uno fue jugador y le duele que hablen mal de uno, pero es una triste realidad con Ojeda”, concluyó Cristián Castañeda.