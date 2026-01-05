Bajo la nueva conducción de Francisco Meneghini, Universidad de Chile comenzó este lunes su pretemporada de cara al exigente 2026. Mientras tanto el técnico argentino también comenzó a definir el plantel azul, lo que mantiene en vilo a varios futbolistas que sumaron pocos minutos en la temporada pasada con Gustavo Álvarez.
Uno de los casos más inciertos es el de Antonio Díaz, quien, pese a presentarse este lunes al inicio de la pretemporada en el CDA, su papel en el equipo es bastante incierto dada la poca continuidad que tuvo el año pasado. Ahora, y sin titubear, el futbolista alzó la voz reconociendo que aún no sabe qué será de su futuro.
Por esta misma razón, el formado en O’Higgins confirmó que tiene pendiente una reunión clave con Meneghini en los próximos días para resolver su futuro inmediato y decidir cuál será su próximo destino profesional: si será alternativa en la U o deberá salir a préstamo.
Tras el primer día de trabajos en el CDA, el lateral izquierdo sacó la voz y en breves palabras explicó su situación en el conjunto laico: “Ahora en la semana vamos a conversar para saber y definir qué vamos hacer”, apuntó Díaz dejando en claro que su panorama en la U no está resuelto.
En esa línea, el futbolista reveló que su intención es quedarse en el conjunto universitario y tratar de ser aporte en el nuevo ciclo de Francisco Meneghini: “Uno siempre tiene esperanza y el sueño es estar acá, pero hay que conversar lo que viene”, cerró.
En resumen…
- Incertidumbre: Antonio Díaz inició la pretemporada con la U, pero su permanencia es dudosa tras sumar pocos minutos el año pasado.
- Charla pendiente: El lateral se reunirá con Francisco Meneghini esta semana para decidir si se queda o sale a préstamo.
- Postura del jugador: El formado en O’Higgins expresó su deseo de seguir en el CDA: “El sueño es estar acá”.