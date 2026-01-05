Bajo la nueva conducción de Francisco Meneghini, Universidad de Chile comenzó este lunes su pretemporada de cara al exigente 2026. Mientras tanto el técnico argentino también comenzó a definir el plantel azul, lo que mantiene en vilo a varios futbolistas que sumaron pocos minutos en la temporada pasada con Gustavo Álvarez.

Uno de los casos más inciertos es el de Antonio Díaz, quien, pese a presentarse este lunes al inicio de la pretemporada en el CDA, su papel en el equipo es bastante incierto dada la poca continuidad que tuvo el año pasado. Ahora, y sin titubear, el futbolista alzó la voz reconociendo que aún no sabe qué será de su futuro.

Antonio Díaz busca seguir en la U este 2026 (Photosport).

Por esta misma razón, el formado en O’Higgins confirmó que tiene pendiente una reunión clave con Meneghini en los próximos días para resolver su futuro inmediato y decidir cuál será su próximo destino profesional: si será alternativa en la U o deberá salir a préstamo.

Tras el primer día de trabajos en el CDA, el lateral izquierdo sacó la voz y en breves palabras explicó su situación en el conjunto laico: “Ahora en la semana vamos a conversar para saber y definir qué vamos hacer”, apuntó Díaz dejando en claro que su panorama en la U no está resuelto.

En esa línea, el futbolista reveló que su intención es quedarse en el conjunto universitario y tratar de ser aporte en el nuevo ciclo de Francisco Meneghini: “Uno siempre tiene esperanza y el sueño es estar acá, pero hay que conversar lo que viene”, cerró.

