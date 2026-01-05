Universidad de Chile inició su pretemporada 2026 bajo las órdenes de Francisco Meneghini, quien hace unos días asumió como DT en la U tras la salida de Gustavo Álvarez. El ciclo de ‘Paqui’ arrancó con todo en el CDA este lunes.

Uno que dijo presente en el primer día de ‘Paqui’ en La Cisterna fue el capitán de los azules Marcelo Díaz, quien ya tuvo la oportunidad de trabajar con el entrenador rosarino durante su paso en la selección chilena. En conversación con ESPN Argentina, ‘Carepato’ le dio la bienvenida al nuevo DT azul: “Lo conozco de la selección, con algunos jugué y con otros tengo amistad”.

Respecto al nuevo ciclo que enfrenta la U, Díaz reconoció que pese a la salida de Gustavo Álvarez, “la intención es siempre la misma tratar de llevar a la U lo más alto posible, ya lo hicimos los dos años anteriores con Álvarez y con Francisco lo haremos muy bien”.

En esa línea, Díaz reveló que conversó con Meneghini y le dejó un fuerte mensaje de cara a la exigente temporada de la U, donde la obligación es salir campeón y acabar con una sequía de 9 años. “Ya tuve la posibilidad de hablar con él nos pusimos de acuerdo en algunas cosas, sabe que tiene que trabajar“, apuntó ‘Chelo’.

Finalmente, el capitán y referente del ‘Chuncho’ se refirió a su rol dentro del plantel y cómo lo llevará junto a ‘Paqui’: “Los grandes nos dedicamos a acompañarlo, estar de la mano con él en sus decisiones que son acatadas por todos. Él que decide quién juega y la formación es el entrenador. Nosotros somos trabajadores, nos debemos al club y al entrenador. Hoy fue el primer entrenamiento con una relación muy buena”, cerró.

