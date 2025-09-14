Universidad de Chile es el monarca de la Supercopa 2025. Los Azules derrotaron por 3-0 a Colo Colo en el estadio Santa Laura para lograr su segunda consagración en el certamen. La U fue mucho más efectiva que el Cacique a la hora de hacer la diferencia en zona ofensiva.

Matías Sepúlveda abrió el camino del triunfo para el elenco de Álvarez con una excelente acción, en la cual vio espacio, avanzó y sacó un gran derechazo bajo desde fuera del área que dejó sin opciones a Fernando De Paul en el minuto 18.

El Cacique se quedó con uno menos tras una infracción de Sebastián Vegas a Nicolás Guerra. En primera instancia, el árbitro Felipe González lo amonestó con amarilla, pero tras ver la jugada en el monitor resolvió cambiarla por la roja, por lo que el futbolista tuvo que dejar la cancha a los 30’.

La U llegó al segundo con tanto de Nicolás Guerra a los 37’. Javier Altamirano remató desde fuera del área, Fernando De Paul reaccionó, el balón dio en el travesaño y el rebote le quedó al centrodelantero que empujó el balón.

Universidad de Chile venció a Colo Colo en la Supercopa. (Foto: Photosport)

Lucas Assadi sentenció el triunfo de Universidad de Chile

En el complemento, Fernando Ortíz movió la pizarra ingresando a Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez por Esteban Pavez y Claudio Aquino. Sin embargo, no le dio mucho resultado al Cacique.

El equipo de Gustavo Álvarez dominó el encuentro con uno más y aprovechó una descoordinación defensiva para marcar el 3-0 con Lucas Assadi, quien definió de gran manera ante Fernando De Paul a los 50’.