El mercado de fichajes suele dejar historias llamativas, pero pocas tan contrastantes como la que protagoniza Nery Domínguez, futbolista argentino que hace no mucho arribó al fútbol chileno como una apuesta fuerte de Universidad de Chile y que hoy inicia una nueva etapa en un escenario completamente distinto.

A mediados de 2022, el volante argentino llegó a la U proveniente de Racing Club de Avellaneda, lo que generó altas expectativas en el mundo azul. Sin embargo, su rendimiento estuvo lejos de lo esperado y su paso por el Romantico Viajero terminó sin lograr consolidarse como el líder que se proyectaba.

Tras pasos por Lanús y San Lorenzo de Almagro, Domínguez analizó distintas opciones para continuar su carrera, pero el mediocampista tomó una decisión que sorprendió tanto en Chile como en Argentina.

Nery Domínguez alcanzó a disputar 37 partidos con la camiseta de la U | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Nery Domínguez jugará en Central Córdoba de Rosario

Este viernes se confirmó que el jugador de 35 años firmó contrato con Central Córdoba de Rosario, club que actualmente compite en la Primera C, la cuarta categoría del fútbol argentino.

El fichaje representa un giro radical para el exazul, que pasará de escenarios de alta exigencia a un torneo semiprofesional.

El arribo del mediocampista fue celebrado por la institución rosarina como un refuerzo de jerarquía, considerando su pasado en clubes importantes y su experiencia en el extranjero. “Jerarquía, vigencia y, sobre todo, valores. Nery Domínguez eligió con el corazón y jerarquiza nuestro fútbol”, escribieron.

Así, quien alguna vez fue presentado como refuerzo estrella en la U, hoy enfrenta uno de los desafíos más inesperados de su trayectoria profesional.

