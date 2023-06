"Lo único que no me gusta...": La gran crítica de Claudio Borghi al paso de Mauricio Pellegrino en la U de Chile

La Universidad de Chile estuvo en los últimas temporadas cerca de perder la categoría, situación que hizo que los dirigentes azules fueran en búsqueda de un entrenador experimentado para revertir estos malos momentos ¿El elegido? El argentino Mauricio Pellegrino.

El ex Vélez Sarsfield ha cumplido con creces el objetivo, pese a la eliminación temprana de la U de la Copa Chile, y hoy en día los hinchas del cuadro bullanguero se ilusionan con pelear el título del fútbol chileno.

Uno de los jugadores más afectados desde la llegada de Pellegrino al Romántico Viajero ha sido Darío Osorio, joven futbolista que la temporada pasada fue una de las grandes irrupciones del balompié nacional, pero que ahora a perdido terreno.

Mucho se ha hablado sobre el escaso protagonismo que Pellegrino le ha otorgado a Osorio | Foto: Andres Pina/Photosport

Claudio Borghi, ex entrenador y panelista de Futuro Fútbol Club, en más de alguna oportunidad ha criticado esta decisión del estratega trasandino y

“Lo único que no me gusta de Pellegrino es esta nueva posición de Osorio. Volante, no me gusta”, aseveró el también comentarista deportivo en TNT Sports.

“Él debe tener sus necesidades y en base a eso lo hace jugar en ese puesto”, remató el ex estratega de la Selección Chilena.