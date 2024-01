En tiempos de refuerzos, es momento de trabajar la memoria de

mala forma. Fichajes foráneos que llegaron a Universidad de Chile y que

partieron sin haber aportado. Son 20 futbolistas, donde seguramente

concordaremos en muchos.

Este es mi orden, espero el tuyo en los comentarios.

20- Walter Ávalos (PAR) (2004): volante, 13 partidos, 0 gol. Cuando llega

un tipo al que lo apodan el “Zidane paraguayo” tienes dos opciones: o te

sientes afortunado o sientes que te están metiendo un gol de media

cancha. Un mediocampista que en Olimpia fue figura, donde llegó a jugar

clasificatorias, pero que en los azules no logró convencer a nadie. Sí, lo de

Zidane era por lo físico, para que no se sientan tan estafados.

19- Juan Pablo Raponi (ARG) (2003): volante, 8 partidos, 0 gol. Acá sí que

había fe. Con pasado en River Plate, donde fue dirigido por Ramón Ángel

Díaz, llegó con 20 años este mediocampista que nunca logró afirmarse en

el equipo. En lo poco que se vio no influyó en el juego universitario, que

ya llevaba tres años sin ser campeón. Tras seis meses de préstamo volvió

al fútbol argentino a vestir la camiseta de Banfield.

Álvaro Brun fue uno de los refuerzos que llegaron a la U de Santiago Escobar (Photosport)

18- Álvaro Brun (URU) (2022): volante, 16 partidos, 1 gol. Traer un volante

de corte de 35 años es un riesgo. Fue un paso tortuoso, donde estuvo

lesionado y donde terminó no siendo citado por el DT. Tanto así, que el

jugador con contrato vigente viajó a Uruguay sin goce de sueldo. “Un club

se hace más fuerte cuando todos saben lo que tienen que hacer, no

cuando tres hacen una cosa y cuatro otra”, manifestó al partir de la “U”.

17- Lucas Ontivero (ARG) (2017): volante, 7 partidos, 0 gol. Con pasos por

el fútbol uruguayo, turco, húngaro, esloveno y canadiense, llegó a los

azules este mediocampista de 22 años. Llegó como refuerzo para disputar

la Copa Sudamericana, donde los universitarios quedaron eliminados en

primera ronda ante Corinthians, perdiendo en Sao Paulo y Santiago. Otro

volante que pasó seis meses en el club sin pena, ni gloria.

16- Javier Delgado (URU) (2007): volante, 10 partidos, 0 gol. Llegó a

mediados de año luego de jugar en Nacional. Era un mediocampista

ofensivo que en la presentación fue halagado por su buena pegada y por

sus tiros libres. El hincha obviamente se pudo haber sentido pasado a

llevar porque no vio nada de eso en la cancha. Tras seis meses en la “U”

se fue a jugar a Deportivo Cali. Seis meses también.

15- Matías Pérez García (ARG) (2011): volante, 9 partidos, 0 gol. Fue un

refuerzo pedido por Jorge Sampaoli. El problema es que el técnico notó

que no le aportaba y sólo jugó 40 minutos en 14 fechas. El argentino se

desahogó en Twitter. “Quiero recuperar la alegría que sentía dentro de

una cancha y esta persona (DT) me sacó… Quiero que pase este mes rápido

para que termine esta pesadilla”. Otro más que se fue a los seis meses.

Máximo Lucas fue recomendado por Manuel Pellegrini a la U

14- Máximo Lucas (URU) (2005): defensa, 16 partidos, 1 gol. Contratar un

central uruguayo es para afirmar una zaga. El charrúa venía de una buena

campaña en el Tecos de México, pero no lo pudo ratificar en Chile. Lento

en las coberturas, muchas faltas producto de eso y su única alegría en el

club fue un gol a Cobresal en el norte. Jugó Copa Libertadores con los

azules, como cuando eliminaron a Quilmes para entrar a fase de grupos.

13- Hernán Losada (ARG) (2005): volante, 7 partidos, 0 gol. Tras dos años

con buenos números en Independiente de Avellaneda llegó a la “U” este

mediocampista de 23 años. Jugó cinco partidos en el Torneo de Clausura,

se lesionó y Héctor Pinto no pudo contar más con él. Ya en 2006 el nuevo

DT Gustavo Huerta fue clarito: “Hablé con él. Le dije que mi intención era

buscar un jugador con otras características”. Adiós Trapito.

12- Emanuel Centurión (ARG) (2010): volante, 10 partidos, 0 gol. Apodado

el “Mago”, ya partimos mal. Llegó a reforzar a los azules para la Copa

Sudamericana, donde quedaron eliminados contra Oriente Petrolero en

primera fase. Fue pedido por Gerardo Pelusso y en su presentación dijo:

“Me destaco por lo ofensivo y con el correr de mi carrera me acomodé

mejor en la parte defensiva”. No se vio ni uno, ni lo otro.

Sergio Vittor llegó con cartel y apenas estuvo seis meses en la U (Photosport)

11- Sergio Vittor (ARG) (2019): defensa, 12 partidos, 0 gol. Tras una gran

campaña con Universidad de Concepción en 2018, nadie dudó de su

llegada a los azules para el centro de la zaga. Sin embargo, no se vio el

mismo jugador. Lento, dubitativo en la marca. Al partir tras seis meses fue

claro: “No tuve mucha continuidad con (Alfredo) Arias. Es una realidad,

son gustos futbolísticos”. Y no digamos que el gusto del DT era muy

bueno.

10- Sergio Velázquez (ARG) (2013): defensa, 14 partidos, 1 gol. Cuando los

azules vendieron a Matías Rodríguez a la Sampdoria pensaron en este

jugador con pasado en Defensa y Justicia para reemplazarlo. Y se

equivocaron. Sin orden defensivo y con poca proyección ofensiva. “Mi idea

es jugar, que no sea un paso por la ‘U’ solamente, sino dejar una huella”,

dijo en su presentación. Duró seis meses.

Nahuel Luján fue la apuesta de Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg (Photosport)

9- Nahuel Luján (ARG) (2021-2022): delantero, 27 partidos, 0 gol. Tras

buenas campañas con Belgrano llegó a la “U” este jugador de 26 años. Es

el paso más largo y “lagunero” que tuvo algún refuerzo en la historia de este club. Jugó poco para el tiempo que estuvo, estuvo lesionado y no

convenció a ningún DT. Se iba a préstamo, volvía y tampoco lo

consideraban. Hasta se cayó de un caballo paseando. Todo mal.

8- Nicolás Sartori (ARG) (2006): defensa, 3 partidos, 0 gol. Otro que vino

por seis meses. Este jugador con paso por Huracán no aportó nada y eso

distó bastante de lo que dijo en su presentación. “Soy un defensa central

aguerrido, fuerte. Me gusta darle seguridad al equipo desde atrás, me

gusta cabecear tanto defendiendo, como en el área rival… quizás no muy

dúctil con la pelota… es la realidad”. Honesto al menos.

7- Hugo Notario (ARG/PAR) (2009): delantero, 9 partidos, 0 gol. El jugador

más querido de los veinte que verás acá. Con escasa técnica, pero que se

entregaba por completo y el hincha lo valoraba. Su asistencia a Nicolás

Larrondo en el clásico universitario del Apertura 2009 fue su momento de

gracia. Tras ese partido, donde la “U” jugó con equipo B y ganó 1-0,

algunos empezaron a llamarlo “Cristiano Notario”.

Eduardo Morante fue la gran apuesta de Jorge Sampaoli

6- Eduardo Morante (ECU) (2012): defensa, 6 partidos, 2 goles. Un

capricho del DT. Costó US$ 2 millones y jugó poco por una lesión que se

recrudeció. “El problema que tuve con la lesión fue en un momento donde

me dejé meter presión. Tenía la presión de Jorge (Sampaoli) y la gente.

Me desgarro, un ‘desagarrito’ chiquito. Me dijeron ‘en 21 días estás listo’.

En 17 días me meten a entrenar y me rompo más”. Una locura.

5- José Luis García (ARG) (2007): volante, 10 partidos, 1 gol. Ya parece

chiste, otro que duró seis meses. Inolvidable fue su presentación cuando

el síndico, José Manuel Edwards, lo dio la bienvenida al nuevo lateral

izquierdo. Ante ello llegó la corrección del jugador: “Juego como

enganche o volante de salida, aunque un poco retrasado”. Ahí partió mal

todo y terminó mal también. Jugó poco y dejó una imagen muy pobre.

José María Carrasco, opción de Luis Roggiero (Photosport)

4- José María Carrasco (BOL) (2022): defensa, 9 partidos, 0 gol. Lo

presentaron el 6 de enero y el 22 de junio le rescindieron el contrato. Al

partir del club se confesó. “Yo venía sin jugar, pero me quedo con la

conciencia tranquila, porque siempre di lo mejor de mí. Lo tomo como un

aprendizaje personal”. Y ahí la pregunta: ¿Por qué un equipo que necesita

fortalecerse tras pelear el descenso trae un defensa que está inactivo?.

3- Cristián Barros (URU) (2020-2021): delantero, 7 partidos, 0 gol. Estoy

casi seguro que de este charrúa ni te acuerdas. “Mis expectativas son

poder tener la mayor cantidad de minutos, jugar y lograr cosas

importantes con el equipo”. Jugó 120 minutos y no fue titular en ningún

encuentro. Se supone que jugaba de extremo derecho, pero su incidencia

en el juego azul fue nula.

2- Juan Pablo Passaglia (ARG) (2012-2013): volante, 4 partidos, 0 gol. Un

refuerzo fantasma en la época de Jorge Sampaoli. Prácticamente no jugó

y al momento de conformar los planteles, como había muchos extranjeros,

el que quedaba fuera de la inscripción de los torneos era él. Lógicamente

por un tema de rendimiento. Así se fue a préstamo a La Serena y

Barnechea. Jugó 179 minutos y dos partidos como titular en 2013.

1- Fabián Fernández (ARG) (1996): delantero, 0 partido. La “U” era el

bicampeón de Chile y mientras el plantel entrenaba en Miami, el

presidente René Orozco contrató al Pícaro. El problema es que el DT Jorge

Socías no lo conocía y renunció al verse pasado a llevar. El atacante nunca

debutó oficialmente con Miguel Ángel Russo y sólo se le recuerda por

tropezarse con la pelota en un amistoso ante Ferrocarril Oeste.