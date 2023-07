En el cierre del mercado de pases, la Universidad de Chile tuvo que mover todas sus piezas para poder abrochar la llegada del lateral Vicente Fernández, quien actualmente milita en Talleres de Córdoba.

Pese a este nuevo refuerzo, no todos los hinchas están contentos por la llegada del ex Palestino. ¿El motivo? El jugador no estaba teniendo minutos en la “T” por una lesión en los meniscos, pero ya el defensor ya está poniéndose a punto.

Fernández tuvo en regular paso por el Tino-Tino | Foto: Archivo

El periodista Manuel de Tezanos Pinto en el programa Balong Radio del canal de Youtube MDTPnet analizó este fichaje y respondió a las críticas de los simpatizantes del cuadro bullanguero.

“Fernández tuvo una lesión que no lo ha dejado estar en Talleres pero terminó jugando bien en Palestino, por algo se fue a Argentina. Si recupera su nivel…”, puntualizó el también conductor de Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“No hay muchas opciones más, está muy limitado el libre de pases…La verdad es que no habían muchas más opciones porque era él o Nicolás Díaz que era carísimo y podría haber sido Sebastián Vegas que también es carísimo”, remató.

Vale destacar que el jugador de 24 años llegaría al Centro Deportivo Azul por un préstamo de seis meses con opción de compra.