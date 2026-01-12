Durante la presentación de Octavio Rivero y Lucas Romero como nuevos refuerzos de Universidad de Chile, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, se refirió por primera vez a la traumática salida de Leandro Fernández, quien rescindió contrato con el conjunto universitario tras ser ‘cortado’ por el nuevo técnico Francisco Meneghini.

Respecto al adiós de ‘Lea’, Mayo se sinceró ante los medios: “Es difícil una salida así, por lo que significó para el club. Vino en un momento difícil y ha sido muy importante en estos tres años por todo lo que significa su jerarquía y además personalmente le dejó mucho afecto al club. Lo queremos mucho, se ha portado muy bien la verdad y ahora mismo en su salida, la que no fue fácil ni para él ni para nosotros”.

En esa línea, Mayo reconoció que “no teníamos esa salida contemplada, pero una vez que el técnico nos presenta su idea de juego y las pocas posibilidades que iba a tener Leandro de jugar, entendemos que tener un jugador de esa jerarquía sin los minutos que se esperaría, sin participar de manera importante en el año, no fue bueno ni para él ni para nadie”.

Leandro Fernández partió a Argentinos Juniors (Photosport).

Por esa misma razón, el dirigente aseguró que “creíamos que lo que correspondía era conversar cara a cara, para que también no siga pasando el tiempo y pueda encontrar club”, agregando que la salida del argentino “se dio en muy buenos términos… Leandro se portó espectacular, el cariño va a seguir”.

Finalmente, Mayo concluyó que en el fútbol “estos cambios se dan constantemente, y los jugadores muchas veces prefieren esa conversación frontal y honesta antes que alargarse un poco más en eso”.

En resumen…

Decisión técnica: Manuel Mayo explicó que Leandro Fernández salió porque no encajaba en la idea de juego de Francisco Meneghini y no tendría minutos.

Salida honesta: La dirigencia optó por una conversación frontal para que el jugador, dada su jerarquía, pudiera buscar club con tiempo y no quedar relegado al banco.

Mutuo aprecio: Pese a ser una baja no contemplada, la rescisión se dio en excelentes términos tras tres años de compromiso del delantero con la U.