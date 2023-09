Este viernes, nuevamente las preguntas hacia el técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, fueron enfocadas en el tema de su eventual continuidad y por cierto, qué pasaría si este domingo llegase a ser derrotado por Deportes Copiapó.

El argentino reconoció que le encantaría poder seguir al mando del banco azul, pero entiende que esto de los resultados se imponen ante todo y que eso lo mantiene en alta expectación.

Uno que salió a respaldarlo fue Marcelo Barticciotto, quien en el programa ESPN F90, señaló que es complejo trabajar cuando los dirigentes de Azul Azul hablan que los resultados mandan y que por cierto, dejan la puerta abierta para que los periodistas constantemente le recalquen esta situación.

“Este flanco se lo abren los mismos dirigentes, para que los periodistas le pregunten todas las semanas si se va a quedar o si se va a ir, se lo abren los mismos dirigentes que dejan en suspenso a ver qué va a pasar, si que pierde el fin de semana se va, yo se que saliendo a ratificar tampoco te asegura nada”, reveló el ex futbolista.

A su vez, Barti resaltó que cuando la U alcanzó la cima, era un equipo que quizás no era vistoso, pero competía. “Acá hay que poner en la balanza, yo se que la U nunca fue quizás la que el hincha quiso ver, porque ni cuando fue puntera estaban contentas con el juego y todo, pero la U era un equipo que competía“, sostuvo.

Fue ahí, cuando Barticciotto afirmó que el técnico de los universitarios, merece otra oportunidad. “Yo creo que Pellegrino es un técnico para darle otra oportunidad, ¿A qué me refiero? a que sí termine este año y que pueda arrancar con un equipo confeccionado por él y por último empezar con el mismo técnico alguna vez”, expresó el ex jugador de Colo Colo.

En el cierre, explicó sus comentarios en relación a que en los estudiantiles nunca el cambio de estratega ha sido positivo ni que haya dado buenos dividendos, razón por la cual él sostiene que el ex Velez Sarsfield debe seguir al mando.

“Se que es una mala idea sostener a un técnico cuando los resultados no se dan, se prolongan en el tiempo y en un equipo grande. Pero a mi me parece que no es una buena idea sobre todo por los antecedentes que tiene la U, no le ha resultado nunca que echen a un técnico, que traigan otro, pasan por los interinos y siguen en la misma tónica. Lo dijo el mismo Pellegrino, quien seguramente está informado por la historia de la U, no han solucionado nada los cambios de técnicos en la U“, cerró Barticciotto.

Mauricio Pellegrino, ¿Se juega el puesto ante Deportes Copiapó? (Photosport)

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Tras el inicio de las clasificatorias sudamericanas y las fiestas patrias, vuelve la competencia en el certamen de primera división y Universidad de Chile tendrá que viajar al norte del país.

Los universitarios visitarán a Deportes Copiapó en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla el domingo 24 de septiembre a las 15 horas y que tiene cancha sintética, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para la U este año.