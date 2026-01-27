Universidad de Chile arrancará la temporada 2026 con un golpe inesperado fuera de la cancha. A días de su debut en la Liga de Primera ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, el Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó al club con la prohibición de ingreso para 3.327 hinchas al recinto, una medida que generó molestia y preocupación en el entorno azul.

La sanción se originó por una serie de incidentes ocurridos en el último partido oficial de la U como local: instalación de lienzos no autorizados, la interrupción del encuentro en dos ocasiones y el uso reiterado de elementos pirotécnicos, situaciones que terminaron pesando fuerte en la determinación del ente rector del fútbol chileno.

El castigo no tardó en generar reacciones dentro del plantel, especialmente por el impacto que tendrá en el ambiente del estreno y en la localía que el club busca consolidar en el coloso de Ñuñoa.

Marcelo Díaz en guerra con la ANFP por sanción a la U

En ese contexto, fue Marcelo Díaz, capitán del Romántico Viajero, quien en conferencia de prensa alzó la voz y expresó con dureza su postura frente a la decisión de la ANFP.

“A mí lógicamente me parece malo que se haya sancionado a nuestros hinchas. Si fue ese el hecho, jugaríamos todos los partidos sin hinchas a lo largo de Chile. Me llama la atención que sea la U al que le ponen una sanción, eso está muy mal”, disparó el mediocampista azul.

En esa misma línea, Díaz fue enfático en diferenciar a la gran mayoría de la hinchada de los responsables de los desmanes. “Yo como capitán de la U siempre voy a defender a los hinchas, siempre voy a querer que estén en el estadio. No son todos los hinchas los que han hecho desmanes o los que han tirado ese artificio y se ven involucradas personas que no corresponden”, sostuvo.

Marcelo Díaz aseveró que no es justo sancionar a miles por actos cometidos por unos pocos | FOTO: Javier Vergara/Photosport

Además, el referente del plantel apuntó directamente contra la ANFP y pidió un criterio más justo en este tipo de castigos. “La ANFP tiene que empezar a actuar de muy buena forma y de forma sensata. Acá creo que no está bien sancionar a tantas personas porque no han sido todas las personas que han hecho esos actos.

Luego, Carepato agregó que “comenzamos el año de una forma que a mí no me gusta y de la misma forma sigo diciendo que debemos cuidar la localía y la única forma es estar comprometida con el club, estar comprometida con nuestra hinchada y que seamos locales todo el año en el Nacional. No queremos que estas sanciones se vean reflejadas a lo largo del año. Estamos en contra de esta sanción y que recapaciten y que se quite lo antes posible”.

En síntesis…