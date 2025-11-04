Aunque aún falta para el término de temporada, son varios los jugadores que terminan contrato en Universidad de Chile, uno de ellos, su capitán Marcelo Díaz, el que recién pudo retornar el 25 de diciembre de 2023 luego de 12 años fuera del cuadro azul.

Pese a algunos indicios y rumores respecto a su continuidad en a U para el 2026, este martes se terminó el misterio y fue el propio Carepato el que en conferencia de prensa contestó si sigue o no.

“En mi caso, el club conmigo se ha portado increíble, me han dado palabras que pocas veces se le dan a un jugador y me han dicho que yo decido hasta cuando voy a jugar”, indicó.

Marcelo Díaz puso fecha para su partida de la U.

En pocas palabras depende única y exclusivamente de Marcelo Díaz seguir o no en la institución del Romantico Viajero.

La cara del volante denotaba emoción y alegría por todo lo que ha vivido desde que volvió a vestir de azul y tuvo palabras para lo que viene.

“Le agradezco al club y si todo va bien el próximo año seguiré. Yo sé hasta dónde quiero jugar, pero para mi lo más importante es seguir jugando y conseguir cosas y que el día que me retire el club realmente llegue mucho más arriba de lo que está hoy”, cerró.

Síntesis