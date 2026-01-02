El próximo lunes 5 de enero, Universidad de Chile iniciará los trabajos de cara a la temporada 2026 donde la gran obligación será ser campeón de la Liga de Primera tras 9 años de sequía. Mientras tanto, este viernes la era de Francisco Meneghini arrancó en el CDA con el primer entrenamiento de los juveniles y una tremenda sorpresa a cargo del capitán Marcelo Díaz.

Y es que el mediocampista azul sorprendió a todos al iniciar los trabajos antes que el resto de sus compañeros. El capitán de la U acompañó a los juveniles y escuchó atentamente la primera charla de Paqui Meneghini en el Centro Deportivo Azul.

Pero la presencia de Díaz en el primer día de trabajo del entrenador rosarino no fue casualidad. El bicampeón de América se está recuperando de una operación que se realizó durante el periodo de vacaciones, y este viernes acudió al CDA para seguir con el tratamiento de recuperación.

¿Qué le pasó a Marcelo Díaz en la U?

Según dio a conocer el propio club en sus redes sociales, ‘Carepato’ está recuperándose de una lesión que lo afectó a finales de la temporada pasada, específicamente una dolencia en el talón izquierdo.

“Chelo Díaz se reintegró con anticipación para continuar con su rehabilitación, tras una cirugía de resección de exostosis de calcáneo del talón izquierdo, realizada a finales de la temporada pasada”, apuntó el club en sus redes sociales.

La presencia del ‘Chelo’ en el CDA coincide con los dichos del nuevo entrenador azul, quien en su presentación en la U dio cuenta de la importancia que tendrán esta temporada referentes como el propio Díaz y Charles Aránguiz.

