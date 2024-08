Universidad de Chile no pudo aprovechar su localía en esta jornada e igualó sin tantos ante Colo Colo en una nueva edición del Superclásico, resultado que lo hace peligrar con perder la punta del campeonato.

Tras finalizar el duelo, el volante y capitán, Marcelo Díaz dialogó con TNT Sports y dejó su análisis a lo que fue este igualdad desabrida ante el archirrival, en la que expresó su descontento por el resultado.

“Es un clásico que no se veía hace tiempo tan trabado y tan intenso, dos equipos jugándose la vida por el resultado y creo que pudimos haber marcado en alguna situación que tuvimos, pero lamentablemente no fue así, nos quedamos con un empate que me deja con un sabor amargo, pero considerando el tramite del partido, me deja muy conforme por lo que mostramos nosotros”, comenzó señalando Díaz.

Siguiendo en esa línea, el ‘Carepato’ declaró que quedó la desazón en el camarín azul por este resultado, en la que hace un llamado al grupo a seguir luchando y trabajando para seguir firme en su lucha por el título.

“Sí, nosotros igual queríamos ganar, vinimos a ganar, teníamos la intención de eso en nuestra cancha y con nuestra gente, pero seguimos ahí, seguimos peleando, es un campeonato muy duro y largo, tenemos que estar concentradísimos y trabajando domingo a domingo, porque tenemos un objetivo muy claro y creo que vamos en busca de eso“, planteó.

En esta jornada, el capitán azul volvió a compartir terreno con Charles Aránguiz tras su vuelta a la Universidad de Chile y con bellas palabra definió lo que fueron los minutos que tuvieron en el campo de juego.

Aránguiz volvió a vestir la casaquilla azul | Foto: Photosport

“Espero que la gente lo haya disfrutado, es hermoso volver a tocar la pelota con Charles, a la gente le trae muy buenos recuerdos acá en la U y en la selección, así que feliz, feliz de tenerlo acá de vuelta y ahora es más, trataremos de ganar los siguientes partidos”, apuntó.

Finalmente, Díaz remarcó que quedó muy exhausto tras este compromiso, pero que dejó todo en la cancha por el equipo, en donde espera seguir trabajando y estar bien para lo que resta de temporada.

“Corro mucho todos los partidos, quedo agotadísimo y hoy no fue a la excepción, había que jugarse la vida y correr hasta el último minuto y así fue, seguiremos cuidándonos físicamente y trabajar arduamente para aguantar todo el año”, concluyó.