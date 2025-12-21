Horas claves se viven en Universidad de Chile donde se pondrá fin al ciclo de Gustavo Álvarez pese a que tenía un año más de contrato y, con esto, los azules deberán presentar a un nuevo estratega para asumir los desafíos del 2026.

Pese a que el candidato número 1 para llegar al CDA es Renato Paiva, hay un candidato que se mete por los palos: Francisco Paqui Meneghini, quién clasificó a Copa Libertadores con O’Higgins de Rancagua.

BOLAVIP conversa con Marcos González, el que se la juega por el ex ayudante de Marcelo Bielsa y de Jorge Sampaoli.

“Claro, tiene ventaja, un sistema de juego que también le ha ido bien este año, le fue bien en O’HIggins. Tiene un rendimiento más que aceptable en los equipos donde ha estado”, asegura el campeón de la Sudamericana con la U.

Marcos González prefiere a Paqui Meneghini.

En esa misma línea el Lobo del Aire cree que “si internacionalmente no logran traer a alguien que pueda acercarse a lo que hacía Álvarez, creo que Paqui es lo más cercano a eso, a lo que Álvarez hacía, la identidad que le dio a la Universidad de Chile que le costó recuperar”.

Agregando que “por eso digo que es muy parecido a lo que hace Álvarez, con algunos matices, claro que también es distinto ver a la U jugar que a otro equipo, como lo hizo la U de Álvarez este año”.

Marcos González no esconde su favoritismo por Meneghini. “Creo que Paqui logró avanzar en eso, en la forma de juego, en la profundidad que necesitaba el equipo y lo demostró quedando en la tabla bien alto, así que me parece un entrenador con bastante potencial para la U”, cerró.

Síntesis

El ciclo del protagonista Gustavo Álvarez en Universidad de Chile finalizará pese a tener contrato vigente.

Francisco “Paqui” Meneghini surge como candidato tras clasificar a Copa Libertadores con O’Higgins.