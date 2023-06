Mauricio Pellegrino sepulta la llegada de Lucas Janson o de cualquier extranjero: "Nunca hemos mirado jugadores de afuera porque no tenemos cupo"

Este lunes en el Centro Deportivo Azul el entrenador de Universidad de Chile Mauricio Pellegrino habló en conferencia de prensa en la previa de lo que será el duelo de los azules ante O’Higgins por los cuartos de final de la Copa Chile.

Entre los muchos temas que tocó el estratega, además de la importante situación de Leandro Fernández, también fue consultado específicamente por la posibilidad de que el delantero Lucas Janson, actual Vélez Sarsfield, llegue como refuerzo a la U para la segunda rueda.

El DT azul reconoce de entrada que “es un jugador que me gusta, sí, es un jugador que he tenido, es un gran jugador y que he dirigido a un gran chico”.

Mauricio Pellegrino

Sin embargo, aclara que “nunca lo hemos nombrado para que sea una prioridad, porque no tenemos cupo de extranjero, nunca hemos mirado jugadores de afuera porque no tenemos intención de liberar ningún jugador extranjero que tengamos en nuestro plantel”.

Para disipar absolutamente cualquier rumor, Pellegrino explica que Hanson “nunca entró en consideración. Es un gran jugador que he dirigido y conmigo ha tenido un rendimiento excepcional, es un jugador de jerarquía y nunca lo hemos nombrado”.