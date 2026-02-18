Universidad de Chile atraviesa un complicado momento en la Liga de Primera 2026. El cuadro estudiantil aún no sabe de triunfos en el certamen local, lo que generó la reacción de Mauricio Pinilla.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el referente azul posó su atención sobre un jugador titular del esquema de Francisco Meneghini: encendió las alarmas por su nivel.

¿A quién se refirió? Cuestionó el desempeño de Israel Poblete. Tras el último encuentro (empate 0-0 ante Palestino), el volante colmó la paciencia del recordado delantero.

“En los equipos grandes no hay paciencia, no hay tiempo. Es ganar, ganar y ganar. La U no ha ganado y se está metiendo en una bolsa de gatos tremenda. No tiene un sistema de juego claro ni viene haciendo lo del año pasado”, lanzó.

“Se intentó proponer una formación estilo (Gustavo) Álvarez y tampoco resultó. Hay rendimientos bajos, lo de (Israel) Poblete me preocupó muchísimo el fin de semana. Un partido muy bajo el de él“, agregó.

Israel Poblete ha recibido críticas en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El reemplazo natural de Israel Poblete en Universidad de Chile

Finalmente, el mítico goleador levantó el misterio sobre un refuerzo universitario que ha perdido espacio tras el arranque de la temporada. ¿Puede ser la solución en el mediocampo?

“A (Lucas) Romero no lo vimos más“, sentenció el retirado futbolista formado en Universidad de Chile.

