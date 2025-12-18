El Mercado de Fichajes está activo en el fútbol chileno, donde los distintos clubes de Primera División y Primera B buscan incorporar piezas en sus planteles para dar un salto de calidad en la próxima temporada.

En esa consigna se encuentra Colo Colo, equipo que tuvo un 2025 para el olvido y buscará lavar heridas el 2026 con un plantel renovado y con Fernando Ortiz ya ratificado como director técnico para el próximo año.

Si bien la ‘danza de nombres’ es amplia, fue Gustavo de Luca, ex jugador de los albos, quien se atrevió a pedir a Leonardo Valencia para que tenga una revancha en el Estadio Monumental y se transforme en nuevo refuerzo albo.

Valencia le marcó a Colo Colo en la última fecha. | Foto: Photosport

En conversación con Bolavip Chile, De Luca aseguró que Valencia “Es un jugador experimentado. Yo creo que jugaría y andaría, no así Palavecino que capaz que no se acostumbra y Colo Colo necesita más un Valencia que un Palavecino”, dijo.

Cabe recordar que Leonardo Valencia jugó en Colo Colo la temporada 2019-2020 y se llenó de críticas por parte de los hinchas albos por el nivel de juego que mostró y por su pasado marcado con Universidad de Chile.

Hay que mencionar, también, que Leonardo Valencia ha sonado con fuerza para llegar a Universidad Católica y posiblemente juegue en el conjunto cruzado que participará en Copa Libertadores de América.

En síntesis

El exjugador Gustavo de Luca recomendó el fichaje de Leonardo Valencia para la temporada 2026.

Fernando Ortiz fue ratificado como el director técnico de Colo Colo para el próximo año.