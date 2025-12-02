Universidad Católica busca figuras en el mercado de fichajes. El conjunto precordillerano necesita sumar nuevos rostros para sus desafíos internacionales y por ello tiene en carpeta a un crack de la Liga de Primera 2025.

¿De quién se trata? A lo largo de su carrera, registra títulos con Colo Colo y Universidad de Chile, además de haber tenido un poco recordado paso por Brasil. Ese es el caso de Leonardo Valencia.

Según detalló Tano Noticias, el mediapunta de 34 años está en la mira de la UC. Ante su inminente salida de Audax Italiano, asoma como una de las alternativas para el elenco de San Carlos de Apoquindo.

“Universidad Católica y otros equipos, nacionales como extranjeros, tienen en carpeta el nombre de Leonardo para la temporada 2026“, señaló el medio citado a través de Instagram.

Cabe destacar que el experimentado jugador se despidió de la escuadra itálica tras vencer 1-0 a Ñublense de Chillán. Sorprendió al indicar que su partida no dependía de él… un misterio por resolver.

Leonardo Valencia está en carpeta de Universidad Católica: le dijo adiós a Audax Italiano. (Imagen: Photosport)

Leonardo Valencia, el refuerzo que busca Universidad Católica

Durante la vigente campaña, el jugador en cuestión ha disputado un total de 33 compromisos. En tales encuentros, registró 19 goles y 13 asistencias para Audax Italiano (entre Liga de Primera y Copa Chile).

En caso de arribar a la UC, alcanzará un notable registro: representar a los tres equipos más grandes del país. Ya tiene títulos con Colo Colo y Universidad de Chile en su palmarés.

Datos claves: