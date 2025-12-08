El mercado de fichajes comenzó a generar batallas y eso bien lo sabe Universidad Católica. El cuadro precordillerano tiene en la mira a Leonardo Valencia, pero hay otro club nacional que también lo sigue minuciosamente.

Luego de su salida de Audax Italiano, el experimentado mediapunta de 34 años busca equipo para continuar su carrera, por lo que las propuestas no han demorado en llegar. Y claro: partió libre del elenco de La Florida.

Ante ello y según informó el periodista Benjamín Saravia, la directiva de Palestino posó su atención sobre él. La escuadra de La Cisterna quiere contar con su retorno tras más de ocho temporadas.

“Leonardo Valencia no seguirá en Audax Italiano (…) Universidad Católica y Palestino los principales candidatos para adquirir al 10“, indicó el comunicador para En El Camarín.

Cabe destacar que el campeón con La Roja (China Cup 2017) se mantuvo en los árabes entre 2013 y 2017 con tres préstamos entretanto. Tras ello, emigró al fútbol brasileño para jugar en Botafogo.

Leonardo Valencia despierta la atención de la UC y Palestino en el mercado de fichajes. (Imagen: Photosport)

Leonardo Valencia, en la mira de Universidad Católica y Palestino

Durante la reciente campaña, el futbolista en cuestión disputó un total de 35 compromisos representando a Audax Italiano. En dichos encuentros, anotó 20 goles y entregó 15 asistencias.

Un punto a considerar: 15 de dichos tantos fueron convertidos en la Liga de Primera 2025. Ante ello, se ubicó en el segundo puesto de la tabla de goleadores del certamen nacional.

En resumen: