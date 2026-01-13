El mercado de pases en el fútbol chileno vive semanas importantes para cada uno de los equipos de nuestro país, quienes buscan reforzarse con todo ante de los inicios de los torneos en este 2026.

Uno de estos equipos es Deportes Antofagasta, el conjunto nortino que estará en la Liga de Ascenso ya se prepara para lo que será este nuevo año, en donde busca su anhelada vuelta a primera división y para esto, busca nutrir de buena forma su plantel.

En las últimas horas, una importante noticia es la que ha llegado al conjunto ‘Puma’ pensando en el 2026, en la que tendrían abrochado a un importante jugador en este mercado, que provendría de la Universidad de Chile.

Según informa el periodista Matías Larraín en su cuenta de ‘X‘, Deportes Antofagasta tendría todo listo para sumar al defensor Bastián Tapia como nuevo refuerzo para este 2026.

Tapia en el 2025 estuvo en Cobreloa | Foto: Photosport

“Deportes Antofagasta alcanzó un principio de acuerdo por la cesión de Bastián Tapia. El formado en la Universidad de Chile se sumaría en las próximas sesiones a las ordenes de Marcoleta, mientras se completen los últimos documentos”, informó.

De esta forma, el defensor de 23 años sumaría una nueva experiencia fuera de la Universidad de Chile, en la que en este 2026, de no mediar inconvenientes, será nuevo refuerzo de Deportes Antofagasta.

En Síntesis