Universidad de Chile debe resolver la situación de los futbolistas que concluyeron sus cesiones y tienen que volver al Centro Deportivo Azul. Uno de ellos, ya tiene un interesado en el mercado de fichajes.

Si bien no ha vestido la camiseta estudiantil desde la temporada 2022, sigue figurando en los registros de la institución que lo formó. ¿De quién se trata? Su nombre es Bastián Tapia.

Luego de finalizar su préstamo en Cobreloa, hay otro elenco de Primera B que lo observa minuciosamente. Al menos, así lo reportó el periodista Matías Larraín a través de su cuenta de X.

Según detalló el comunicador, Deportes Antofagasta está tras los pasos del defensor central de 23 años. A su vez, entregó mayores pormenores del futuro del canterano de los universitarios.

“Sigue el interés, pero no hay ofrecimiento formal aún. Bastián Tapia está en el radar de Antofagasta. El central pertenece actualmente a Universidad de Chile, club dueño de su carta hasta finales de 2026″, indicó.

Bastián Tapia pertenece a Universidad de Chile e interesa en Deportes Antofagasta. (Imagen: Photosport)

Debe volver a Universidad de Chile: el 2025 de Bastián Tapia

Durante la reciente temporada, el zaguero mencionado disputó una totalidad de 18 compromisos con la escuadra de Calama. En dichos encuentros, anotó un gol y no registró asistencias.

Cabe consignar que además de jugar por conjunto loíno, Bastián Tapia también estuvo cedido en Deportes Iquique y Audax Italiano. Nunca se ganó un espacio definitivo en Universidad de Chile.

