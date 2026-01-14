Universidad de Chile tiene un importante desafío en el mercado de fichajes. Luego de un 2025 con falta de jerarquía en el ataque, el cuadro estudiantil va por un nuevo delantero.
Si bien Juan Martín Lucero es la opción A, la cúpula laica tiene otra alternativa en caso de emergencia. ¿De quién se trata? Ha despertado la atención de diversos clubes en Sudamérica.
Estamos hablando de Gonzalo Mastriani, que a sus 32 años ha generado interés por su capacidad ofensiva. Durante las últimas horas, ha sido vinculado a uno de los más grandes de Paraguay.
Según detalló el periodista Daniel Macica, el equipo que va por sus servicios es Cerro Porteño. Sin embargo, tal como sucede en Universidad de Chile, no es una prioridad.
¿Por qué? Pablo Vegetti es la gran obsesión del elenco azulgrana. De no concretar el arribo del experimentado futbolista, la directiva guaraní irá por el otro camino mencionado.
Opción B en Universidad de Chile: el 2025 de Gonzalo Mastriani
Durante la última temporada, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 24 enfrentamientos (17 en Botafogo y siete en Athletico Paranaense). Logró anotar un gol y no entregó asistencias.
Cabe destacar que Gonzalo Mastriani tiene contrato vigente con Athletico Paranaense hasta el 31 de diciembre de 2027. Una situación que no pasa desapercibida en Azul Azul.
En resumen:
- La obsesión de Cerro Porteño: El conjunto paraguayo tiene como prioridad número uno a Pablo Vegetti. Según el periodista Daniel Macica, Mastriani es el “Plan B” de la directiva azulgrana en caso de que lo de Vegetti no llegue a buen puerto.
- El factor Universidad de Chile: Para Azul Azul, el uruguayo también es la segunda opción tras Lucero. Sin embargo, la ventaja de la U es que el jugador ya habría iniciado conversaciones y, según reportes recientes, incluso ha entrenado por separado en Brasil a la espera de definir su futuro.
- Obstáculo contractual: Mastriani tiene contrato vigente con Athletico Paranaense hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que implica que cualquier interesado deberá negociar una salida (préstamo o compra) con el club brasileño.