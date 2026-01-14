Universidad de Chile tiene un importante desafío en el mercado de fichajes. Luego de un 2025 con falta de jerarquía en el ataque, el cuadro estudiantil va por un nuevo delantero.

Si bien Juan Martín Lucero es la opción A, la cúpula laica tiene otra alternativa en caso de emergencia. ¿De quién se trata? Ha despertado la atención de diversos clubes en Sudamérica.

Estamos hablando de Gonzalo Mastriani, que a sus 32 años ha generado interés por su capacidad ofensiva. Durante las últimas horas, ha sido vinculado a uno de los más grandes de Paraguay.

Según detalló el periodista Daniel Macica, el equipo que va por sus servicios es Cerro Porteño. Sin embargo, tal como sucede en Universidad de Chile, no es una prioridad.

¿Por qué? Pablo Vegetti es la gran obsesión del elenco azulgrana. De no concretar el arribo del experimentado futbolista, la directiva guaraní irá por el otro camino mencionado.

Gonzalo Mastriani no solamente está en la mira de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Opción B en Universidad de Chile: el 2025 de Gonzalo Mastriani

Durante la última temporada, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 24 enfrentamientos (17 en Botafogo y siete en Athletico Paranaense). Logró anotar un gol y no entregó asistencias.

Cabe destacar que Gonzalo Mastriani tiene contrato vigente con Athletico Paranaense hasta el 31 de diciembre de 2027. Una situación que no pasa desapercibida en Azul Azul.

